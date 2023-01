Boontje komt om zijn loontje: Monique Westenberg steekt de draak met André Hazes op zijn verjaardag

Wat liep er fout op eerste huwelijks­nacht van Joren in ‘Blind Getrouwd’? Het leidde tot dit bizarre duet met Christoff

Hoe een weddenschap zo fout kan lopen voor Christoff. Plots staat hij in de studio een après ski-nummer in te zingen met z’n beste maat Joren uit ‘Blind Getrouwd’. Het nummer dook ook op in de eerste aflevering van afgelopen seizoen, Joren zong het met zijn getuigen net voor hij in het huwelijksbootje stapte met Lien. Maar of het nummer in de Alpen, laat staan op de Vlaamse radio’s hitpotentieel heeft, valt te betwijfelen. Dat is blijkbaar het minste van hun zorgen. Maar waarover hadden Joren en Christoff precies gewed? Ontdek het in een nieuwe Showbits.