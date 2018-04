Bono krijgt medaille van George W. Bush voor humanitair werk SD

20 april 2018

16u19 0 Showbizz U2-zanger Bono (57) heeft de eerste George W. Bush-medaille voor leiderschap gekregen. Het George Bush Presidential Center wil de erepenning jaarlijks uitreiken aan iemand die de wereld op zijn manier verbetert, meldt Billboard.

De voormalige president van de Verenigde Staten reikte de medaille donderdag uit in de presidentiële bibliotheek in Dallas. De onderscheiding is een erkenning voor het humanitaire werk van Bono tegen armoede en hiv en aids.

Bono prees Bush, het Amerikaanse congres en de Amerikaanse belastingbetalers voor de vooruitgang die is geboekt onder kwetsbare bevolkingsgroepen. Maar hij waarschuwde er ook voor dat de huidige president Donald Trump de klok lijkt terug te draaien.