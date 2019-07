Bono is al veertig jaar samen met zijn vrouw Ali: “Thuis, dat is mijn vrouw” Redactie

06 juli 2019

07u00

Bron: Primo 1 Showbizz Rockster, redder van de wereldvrede, verkoper van fairtradeproducten,armoedebestrijder en icoon van de rechtvaardigheid… Paul Hewson (59), beter bekend als Bono, frontman van de Ierse rockband U2, is het allemaal. Bono, de beroemdheid die zijn faam aanwendt om iets te betekenen voor zijn medemens. Een weldoener. En hij is het strijden nog lang niet beu. “De strijd tegen onrecht zit diep in me geworteld. Ik kan er gewoonweg niet mee stoppen”, klinkt het in Primo.

“Ik kom van een generatie die is grootgebracht met het idee dat de wereld er alleen maar rechtvaardiger op kon worden”, zegt Bono. “Martin Luther King, weet je wel. En op sommige plekken in de wereld ís het er ook beter op geworden: in Ierland is een muur gevallen, in Zuid-Afrika werd apartheid overwonnen. Maar de Europese verkiezingsuitslagen van de laatste tijd baren me zorgen. De verrechtsing baart me zorgen. De onverdraagzaamheid is groot. Dus mensen overal ter wereld: organiseer jullie! Vecht tegen racisme en discriminatie!”

Jongeren komen op straat om te betogen tegen de klimaatopwarming. Want vind je daarvan?

BONO: Ik juich dat toe. Het doet me denken aan mijn jeugd, aan mijn begindagen als muzikant. Aan de liedjes van Public Image Limited waar ik naar luisterde. Aan de colère die in die liedjes zat, aan de aanklachten tegen onrechtvaardigheid waar ze het over hadden. Kwaadheid is een energie! Ik snap de gele hesjes wanneer ze op straat komen. De elitaire klasse is hen vergeten. De werkmens, het slachtoffer van de mondialisering. Anderzijds leven er ten zuiden van de evenaar een miljard mensen in extreme armoede. Zij zijn nog grotere slachtoffers. Misschien moeten we toch onze focus even verleggen op die mensen? (sarcastisch)

Door de Brexit dreigen Ierland en Noord-Ierland opnieuw uit elkaar gerukt te worden. De oude vetes worden weer opgerakeld. Hoe sta jij daar, als uitgesproken Europeaan en wereldburger, tegenover?

Ierland en Noord-Ierland zijn gemaakt om één te zijn. Dat moet er op een dag gewoon van komen. Dus als de brexit werkelijk doorgaat, vermoed ik dat Schotland en Noord-Ierland het Verenigd Koninkrijk achter zich zullen laten. Maar een vereniging van Noord-Ierland en Ierland zal niet zonder slag of stoot gaan. Vroeger bevond de rijkdom van het land zich in het noorden, in Belfast, nu staat het zuiden economisch veel sterker.

Op je concerten zwaai je regelmatig met een Europese vlag.

Allemaal verschillende talen met één stem! Je Europeaan voelen moet uit je hart komen. Tot op heden is Europa gewoon een bureaucratisch gegeven. Dat moet veranderen. We moeten echt allemaal aan hetzelfde zeel trekken, alleen dan kunnen we weerstand bieden aan negatieve invloeden. Aan terrorisme bijvoorbeeld.

Je was op 13 november 2015 in Parijs tijdens de terroristische aanslagen. Hoe heb je dat beleefd?

Ik zat op dat moment in een gouden kooi, in mijn hotelkamer. Ik volgde alles op tv terwijl in de Bataclan, de concertzaal wat verderop, mensen in koelen bloede vermoord werden. Amper 24 uur eerder hadden wij in Bercy opgetreden. Voor hetzelfde geld was het daar gebeurd, voor hetzelfde geld waren wij er niet meer. Maar ik kon maar aan één ding denken: waarom haten die mannen zo enorm waar wij het meest van houden? Muziek en vrouwen. Ik snap het niet.

Op 14 juli 2016, tijdens de aanslag op de Promenade des Anglais in Nice, was je ook in de buurt.

Ik zat met mijn gezin gezellig te eten op het terras van een restaurant, La Petite Maison. De burgemeester van Nice zat er die avond ook. We wisselden enkele woorden met elkaar tot hij plots door enkele gendarmes werd weggeroepen. Ineens brak er paniek uit. Er zou een aanslag gepleegd zijn. Wat voor aanslag – dat het met een vrachtwagen was – had ons nog niet bereikt. Ik dacht aan een bom en ik zei tegen mijn vrouw en kinderen dat we allemaal onder de tafel moesten duiken. Ik ben van Ierland afkomstig, ik weet wat een bomaanslag is. Glasscherven vliegen in het rond. Daar, onder tafel, leerde ik ’n jongetje kennen, Théo. Hij was tegen zijn mama aangekropen die hem probeerde te troosten. Ik sprak op hem in. Théo en ik zijn ondertussen vrienden voor het leven. (lacht schamper)

Je bent al van in het begin van je carrière bijzonder geëngageerd. Ook in je teksten. Word je dat nooit beu? Dat strijden tegen onrecht?

Mijn vrouw Ali (Hewson (58)), en mijn manager zeggen me soms weleens dat ik me wat minder au sérieux moet nemen. Dat ik de dingen misschien eens moet proberen los te laten. Maar ik kan het niet. De strijd tegen onrecht zit diep in me geworteld, ik kan er gewoonweg niet mee stoppen. Ik heb nooit aan liefdadigheid willen doen, het gaat mij om gerechtigheid. Miljoenen mensen leven in erbarmelijke omstandigheden. Ik probeer hun stem te zijn. Ik probeer om mensen in beweging te brengen, om zich te verenigen in de strijd. Want het zijn de sociale bewegingen die iets teweegbrengen, niet het individu. Ik heb wel altijd geloofd dat ik op een dag gewoon terug naar de muziek zou kunnen keren. Dat ik me met niets anders meer zou moeten bezighouden. Maar dat is vooralsnog niet gelukt. Ik word altijd maar voor meer dingen ingeschakeld. En ik wil me ook voor steeds meer dingen inzetten. Zoals de strijd tegen aids. Een nieuw onderzoek naar antiretrovirale therapie die voorkomt dat het hiv-virus wordt overgedragen, heeft voor een doorbraak gezorgd in de strijd tegen aids. Drie luttele pilletjes beslissen over leven en dood. Ik wil die pilletjes naar de mensen brengen die ze nodig hebben. Mensen voor wie het medicijn nog onbereikbaar is.

Geloof je echt dat je als artiest meer macht hebt dan een politicus?

Ja, want een artiest hoeft niet herkozen te worden, hoeft geen compromissen te sluiten. Een artiest kan vollédig voor zijn doel gaan, een politicus niet. Maar een artiest kan enkel maar iets in gang steken, een aanzet geven. Het zijn de politici die uiteindelijk actie moeten ondernemen. We moeten de status van een politicus ook niet minimaliseren, net zomin als zijn daden. Ik geloof echt dat het overgrote deel van de politici goede bedoelingen heeft. Ze zijn een cruciaal onderdeel van de democratie, laat ons dat alsjeblief niet vergeten.

Je kent er persoonlijk veel, politici. Hoe ga je met hen om?

Met de ene al wat vriendschappelijker dan met de andere. (Bono vierde net nog een dagje vakantie aan de Côte d’Azur met de voormalige Amerikaanse president Obama, nvdr) Ik zeg in ieder geval altijd mijn gedacht. Ik heb een grote muil. Tegen Bush heb ik destijds in grove bewoordingen gezegd wat ik van hem dacht en van zijn aanval in Irak. Soms helpt het, soms niet. (haalt de schouders op)

Heb je geen schrik dat je fans op een zeker moment afhaken, dat ze je te veel wereldverbeteraar en te weinig artiest vinden?

Omgaan met politici is niet cool. Dat besef ik. Maar het is ook niet echt mijn doel om cool te zijn, of om alleen maar met coole mensen om te gaan. Het enige wat mij aangaat, is de wereld een betere plek maken. Voor mijn kleinkinderen, mijn kinderen en voor mezelf. Al de rest trek ik me niet aan. Mocht iedereen op dezelfde manier denken, dan zou ik alvast veel minder werk hebben. (grijnst)

Wat denk je over de huidige Amerikaanse president?

Ik weiger zijn naam uit te spreken. Hij komt al genoeg in de media.

Laten we het over muziek hebben. Een tijdje geleden, tijdens een optreden in Berlijn, verloor je je stem. Hoe gaat het nu?

Het was echt serieus. Ik dacht echt dat mijn stembanden gescheurd waren. Ik moest het concert afbreken, ik kon niet anders. ’s Anderdaags bleek het een of andere allergie te zijn. Maar dat probleem is helemaal opgelost intussen. Mijn stem werkt weer als vanouds.

In films als ‘Rocketman’ en ‘Bohemian Rhapsody’ is te zien wat een artiest lijden kan, maar hoe hij dat tegelijkertijd kan omzetten in iets moois. Ligt het ‘lijden’ ook aan de grondslag van U2?

We lijden allemaal. En toen wij met de band begonnen, waren we echte pubers. We droegen het leed van de hele wereld op onze schouders, ook al ging het gewoon vaak om simpel liefdesverdriet. (glimlacht) Maar pijn omzetten in schoonheid, dat hoort nu eenmaal tot het takenpakket van een artiest. Of het veranderen van stront in goud, zoals wij het in Ierland zeggen. (lacht)

Je bent al ruim 36 jaar getrouwd met Ali. Hoe hebben jullie de gekheid van de rock-‘n-roll in godsnaam al die jaren overleefd?

Veertig jaar geleden gingen we voor de eerste keer uit, Ali en ik. Net in de week dat U2 ’n beetje succes kreeg. En hoe hebben we het allemaal overleefd? (haalt de schouders op) Ik kan alleen maar zeggen dat Ali àlles voor mij betekent. Net als mijn drie muzikale vrienden bij U2 die ik al even lang als mijn vrouw ken. Zij hebben mijn leven gered.

Wat bedoel je daarmee?

Sommigen zingen over het leven, anderen zingen om in leven te blijven. Bij mij was dat laatste zeker het geval. Zonder de muziek zou ik er al lang niet meer geweest zijn. Dat weet ik zeker. De dood van mijn moeder speelde daar ongetwijfeld een rol in. Het zette me ook aan om op avontuur te gaan. Sinds mijn veertiende ben ik eigenlijk altijd op pad: eerst bleef ik bij vrienden thuis op de vloer slapen, later trok ik met mijn band de wereld rond. Ik weet ook niet waar mijn thuis is. Thuis, dat is mijn vrouw. Als zij bij me is, ben ik thuis. Zij en mijn vier kinderen.

Sommige succesvolle bands splitten na enkele jaren, U2 staat nog altijd aan de wereldtop. Wat is het geheim?

We zijn vier gelijken: Adam, Larry, The Edge en ik. Er is geen leider, geen hiërarchie. Heel belangrijk.

Nooit ruzie?

Natuurlijk wel! Maar dat gaat altijd snel voorbij. We kunnen elkaar in de ogen kijken. Nog altijd. En dat zal nooit veranderen. Ik heb trouwens geleerd om nooit boel te zoeken met een gitarist. Die gasten hebben een perfecte oog-handcoördinatie. Dat zijn de beste boksers. En drummers slaan sowieso veel te hard. (lacht)