Bon Jovi in Rock and Roll Hall of Fame

Ook Dire Straits en Nina Simone worden in 2018 opgenomen in prestigieuze eregalerij.

Het lijstje met muzieklegendes die in 2018 worden opgenomen in de prestigieuze Rock and Roll Hall of Fame werd bekendgemaakt. Meest opvallende namen zijn rockbands Bon Jovi en Dire Straits. Daarnaast zullen ook Moody Blues, The Cars en Nina Simone er voor eeuwig een plekje krijgen. Voor veel rockartiesten is dit de ultieme erkenning van hun carrière. Al lijkt Radiohead daar anders over te denken. Die band was dit jaar genomineerd voor een plekje, maar kon (of wou) geen tijd vrijmaken voor de ceremonie.