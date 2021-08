Bollywood in de ban van seksschandaal: Indiase superster valt van voetstuk door illegale pornofilms

CelebritiesOpschudding in Bollywood. De Indiase actrice Shilpa Shetty (46) en haar echtgenoot eisen al weken alle aandacht in de lokale filmwereld op, sinds ze betrokken zouden zijn bij een seksschandaal dat heel India door elkaar schudt. Zo zouden ze een netwerk runnen dat vrouwen dwingt tot het draaien van pornofilms, hoewel dat ten strengste verboden is in India. De echtgenoot van de actrice werd opgepakt en blijft in de cel, terwijl zij haar carrière na meer dan 30 jaar in de branche dreigt kwijt te spelen.

Het zijn geen gemakkelijke tijden voor Shilpa Shetty, een populaire actrice in India die al meer dan 30 jaar actief is in de filmwereld en bijna 22 miljoen volgers heeft op sociale media. Zij en haar echtgenoot, die sinds eind juli in de cel zit, zouden betrokken zijn bij een grootschalig seksschandaal waarbij ze illegaal pornofilms zouden draaien, hoewel het maken van pornografische content strafbaar is in India. Bovendien zouden ze de vrouwen in die producties hebben gedwongen: ze beloofden de vrouwen - vooral aspirant-actrices die vanuit heel India naar Mumbai trokken - mooie rollen in allerlei series, maar in realiteit kwamen ze terecht op een pornoset.

Bovendien werden vrouwen die weigerden bedreigd: volgens de Indiase media werd aan ‘werkweigeraars’ de rekening voorgeschoteld van de productie, als ze die niet wilden draaien. De films die wél gemaakt werden, werden meteen op grote schaal verspreid: ze werden verkocht aan verschillende mobiele apps en werden ook beschikbaar gesteld aan ‘reguliere’ wereldwijde pornoplatforms. Op die sites zouden ze dan cashen door de vele advertenties.

Volledig scherm De Indiase actrice Shilpa Shetty en haar man Raj Kundra. © REUTERS

‘Illegaal sekseiland’

Volgens de politie van Mumbai zouden de opnames van de illegale pornofilms hebben plaatsgevonden in een gehuurde bungalow in Madh Island, een buurt van verschillende vissersdorpen aan de rand van de stad. Er zou een team van minstens vijf of zes man betrokken zijn bij het filmen, gaande van regisseurs en dialoogschrijvers tot locatiescouts. De pornoproducties werden vooral populair tijdens de afgelopen lockdowns, en inmiddels zou er ook sprake zijn van een groot abonneebestand.

De schade die het schandaal veroorzaakt voor Shilpa Shetty en haar echtgenoot is niet te overzien. Zijn verzoek om op borgtocht vrij te komen werd al op 28 juli afgewezen, waardoor hij nog steeds in de cel zit. De actrice is wél nog op vrije voeten en schreeuwt haar onschuld uit, maar in Bollywood laat iedereen haar in sneltempo vallen. “Dit schandaal is te ernstig. Het is geen ‘routinecontroverse’”, vertelt een collega van de actrice in een lokaal roddelblad. “Niemand wil hier ook maar iets mee te maken hebben.”

“Wij verdienen dit niet”

“Ja, de afgelopen dagen waren een uitdaging, op alle fronten”, liet de actrice zelf weten via Instagram. “Er zijn veel geruchten en beschuldigingen geweest. Veel onterechte beschuldigingen over mij door de media en ook door bepaalde (niet zo) weldoeners. Veel trollen stellen vragen... niet alleen aan mij maar ook aan mijn familie. Mijn standpunt... ik heb nog geen verklaring gegeven en zal dit in deze zaak ook niet doen, omdat het onderzoek nog gaande is, dus stop alsjeblieft met het schrijven van valse citaten namens mij. Ik herhaal mijn filosofie, als beroemdheid: ‘Nooit klagen, nooit iets uitleggen.’ Ik kan alleen maar zeggen dat, aangezien het om een lopend onderzoek gaat, ik het volste vertrouwen heb in de politie van Mumbai en de Indiase rechterlijke macht.”

De actrice is niet van plan om zich zomaar gewonnen te geven: “Als gezin maken wij gebruik van al onze beschikbare rechtsmiddelen”, schreef ze. “Maar tot die tijd verzoek ik u nederig – vooral als moeder – om onze privacy te respecteren vanwege mijn kinderen. En ik verzoek u af te zien van commentaar op halfbakken informatie zonder de waarheid ervan te verifiëren. Ik ben een trotse gezagsgetrouwe Indiase burger en al 29 jaar een hardwerkende professional. Mensen hebben hun vertrouwen in mij gesteld en ik heb nog nooit iemand in de steek gelaten. We verdienen geen mediaproces. Laat de wet alsjeblieft haar werk doen.”

Hoe loopt dit af?

Ondertussen is het wachten op de resultaten van de onderzoeken. Al blijft de actrice (en vooral haar imago) het ondertussen hard te verduren krijgen: deze week raakte bekend dat de er nog een tweede zaak - wegens fraude - werd ingediend tegen Shilpa Shetty. Ze is door alle ophef opgestapt als jurylid bij een Indiase danswedstrijd op tv én werd niet meer gezien met haar beste vrienden met wie ze zo veel foto’s deelde op sociale media. Of zoals de actrice het eerder zelf zei: “Je kunt geen vrienden hebben in deze filmindustrie. Hier ben je alleen vrienden zolang je samenwerkt. Zodra de werkrelatie eindigt, vervallen alle andere ‘verplichtingen’ automatisch. Je eigen familie en een paar vertrouwde vrienden van buiten de filmindustrie zijn alles wat je hebt.”

Shetty, die al in de jaren 90 bekend raakte, is een bekend gezicht op televisie en sociale media. Ze trouwde in 2009 met Kundra en het echtpaar heeft twee kinderen.

