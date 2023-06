Boerin Sanne over avances van collega-deelnemer Martijn: “Hij is heel rustig, ik zoek iemand met veel pit”

TV Martijn Kesters hoopt de liefde te vinden in ‘Boer zkt Vrouw’: “Ik wil zo graag een zoontje om mijn naam door te geven”

In het nieuwe seizoen van ‘Boer zkt Vrouw’ helpt Dina Tersago (44) onder meer Martijn Kesters (35) met de zoektocht naar zijn droomvrouw. De melkveeboer uit Bree in Limburg wil kost wat kost een gezin stichten. In dit interview vertelt hij hoe z'n ideale partner eruitziet en waar hij op afknapt. “Mijn bedrijf moet ik gewoon altijd voorrang geven, ik kan niet anders.”