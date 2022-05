Boeren maken hun definitieve keuze in ‘Boer zkt vrouw’: bekijk hier de emotionele keuzemomenten

TVHet was voor geen van hen een makkelijke beslissing, maar boeren Cyriel, Elien, Kim en William hebben dan toch de knoop kunnen doorhakken. Na een wekenlange afvalrace blijft voor elk van hen slechts één favoriet over. Of het de ware is, moet nog blijken.

Het werd een emotioneel keuzemoment voor boer Kim. Hij moest kiezen tussen z'n hoofd en z'n hart, tussen Ginny en Emi. Uiteindelijk kreeg z'n hoofd de bovenhand en duidde Kim Ginny aan als z’n uitverkorene. Zij was eigenlijk al van in het begin z’n favoriet. “Ginny was iets terughoudender dan Emi, waarschijnlijk ook omdat Emi zo enthousiast was”, legde hij uit. “Maar als ik alleen ben met Ginny, heb ik een heel ander gevoel.” De twee tortelduifjes kampeerden aan de oevers van de Lesse en genoten van een exclusieve rondleiding in het dierenpark van Han-sur-Lesse.

Dat Cyriel z'n gevoelens maar moeilijk kan uiten, werd de afgelopen weken al duidelijk. De introverte boer liet dan ook lang niet in z'n kaarten kijken. Maar hij nam wel een beslissing en koos voor Els. Een meisje waar hij nog niet verliefd op is, maar in wie hij wel “een gezonde interesse heeft”, vertelde hij aan Dina Tersago. De twee gaan samen op romantische trip naar een viersterrenhotel. Voor de afgewezen Chloë werd het een emotioneel afscheid. “Het was een fantastische week, echt. En ik heb er vriendinnen bij voor het leven. Je leeft op hoop, maar ik heb er echt wel van genoten”, klonk het.

Over de beslissing van cowboy William om naast Amber ook Titjana te kiezen, werd al veel gezegd en geschreven. Volgens de andere kandidates zou zij niet passen op de ranch. En het lijkt erop dat William het daar uiteindelijk toch mee eens was. Hij koos uiteindelijk voor Amber, van wie hij het gevoel had dat ze helemaal zichzelf was geweest. De mysterieuze Titjana moest weer naar huis. “Het is oké, ik gun het hen”, reageerde ze. “En… ik sta hier volgende week vrijdag gewoon terug! Voor een feestje! Ik zou William zeker verder leren kennen, maar in andere omstandigheden. Deze plaats heeft zeker iets met mij gedaan en wie weet, als het niets wordt… Grapje!” Al lijkt het niet of dat écht een grapje was: “7 kansen op 10 draait dat op niets uit. En dan is het vrij spel.”

Ook Elien bleef tot op het allerlaatste moment twijfelen tussen haar twee uitverkorenen, Dries en Lorenz. De twee mannen voelden al kriebels in de buik, maar Elien zelf was minder zeker van haar gevoelens. “Dries is de knapste, maar ik merk dat hij beleefder en rustiger is. En bij Lorenz vind ik net het speelse leuk”, klonk het vlak voor ze de knoop doorhakte. Uiteindelijk besliste ze om toch maar haar hart te volgen en dus voor Lorenz te kiezen.

Boer Garry had vorige week z'n ei al gelegd. Hij werd halsoverkop smoorverliefd op Els. “Ik dacht dat het niet bestond, maar het onmogelijke is voor mij realiteit geworden”, glunderde de boer. Hij genoot samen met ‘zijn' Els van een romantisch weekend in Cadzand. De toekomst ziet er alvast mooi uit.

