"Boer zoekt pampers”: Romina en Jan uit ‘Boer zkt Vrouw’ verwachten eerste kindje

“Kindjes zullen er in de toekomst zeker komen”, vertelde Romina Paret in maart nog aan deze krant. En daar was duidelijk geen woord van gelogen. De brunette, die via het programma ‘Boer zkt Vrouw – De Wereld Rond’ de liefde vond bij cowboy Jan, liet op sociale media weten dat ze in verwachting zijn van een eerste kindje.

De twee leerden elkaar in 2018 kennen, toen Jan - die in Australië woonde - deelnam aan ‘Boer Zkt Vrouw - De Wereld Rond’. Hij kreeg toen een recordaantal brieven van geïnteresseerde vrouwen toegestuurd. Uiteindelijk vond hij de liefde bij Romina en verhuisde hij voor haar zelfs terug naar België. In maart had het koppel al heel wat veranderingen doorstaan: er was de verhuizing naar een oude boerderij in Aarschot, en de twee waren allebei net aan een nieuwe job begonnen. Zij als laborante in Leuven, hij bij Natuurpunt. Of er in de komende jaren nog een huwelijk op de agenda staat, wist de brunette zelf nog niet. “Ik ben aan het wachten tot hij de vraag stelt”, klonk het al lachend. “We zien wel. Als hij de vraagt stelt, zal ik zeker ja zeggen. Ik denk dat hij gewoon zijn tijd wil nemen.”