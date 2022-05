Boer William reageert zélf op commotie Titjana: “Heb haar zeker niet uit romantiek gekozen”

Muziek Maksim Stojanac kwam zichzelf tegen bij schrijven van eerste album: “Huilen is oké, ook als jongen”

Het gaat enorm hard voor Maksim Stojanac (24). Hunk in ‘#LikeMe’, copresentator in ‘The Voice Kids’ en nu is er ook z’n debuutalbum als zanger. De release is een tijd uitgesteld, maar kan nu eindelijk met veel toeters en bellen gelanceerd worden. “Het album is heel autobiografisch”, vertelt de zanger. De andere acteurs van ‘#LikeMe’ hebben de nummers al in primeur kunnen beluisteren. “En zij zijn superenthousiast”, aldus Maksim nog. Bekijk het gesprek in een nieuwe Showbits.

