Boer William komt single uit ‘Boer zoekt vrouw’: “Ik krijg berichtjes van oma’s die hun kleindochter aan mij willen koppelen”

Hij was met voorsprong de populairste boer, kreeg veruit de meeste inschrijvingen, maar toch schoot Cupido niet raak bij boer William Junior Dougan. In het begin leek het nochtans alsof het niet anders kon dan dat we ware tussen de kandidates zou zitten, want er zakten maar liefst 80 singles af naar de ranch in Westerlo. Een groot succes, al vond de boer het vooral vermoeiend. “Het was echt zwaar om zoveel mensen te moeten teleurstellen. Ik moest met tachtig vrouwen babbelen en bij een groot deel wist ik nog voor aanvang van het gesprek dat het niets ging worden. Er zaten meisjes tussen die echt totaal mijn type niet waren. Dat ik daar dan toch mee moest praten, was best lastig.” Na enkele dagen op de ranch was William dan ook blij dat hij met z'n vier favorieten overbleef. “Toen begon het echt superleuk te worden. De meeste meisjes kwamen ook goed overeen.”