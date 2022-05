Boer Kim openhartig over ‘vrouwenwissel' in ‘Boer zkt Vrouw’: “Echt spijt dat ik niet eerlijk ben geweest”

Boer Kim had in ‘Boer zkt Vrouw' voor Ginny gekozen, maar besefte pas te laat dat zijn hart eigenlijk bij Emi lag. Daar heeft hij nu enorm veel spijt van. “Ik was de hele tijd aan het denken: ‘Geef het een kans. Het zal wel klikken.’ Maar dat gebeurde niet. En ineens was het weekend om”, zegt hij. “Ik heb daar écht spijt van. Ik had me zo voorgenomen: ‘Je gaat eerlijk zijn tegen iedereen: jezelf, de meisjes. Je gaat met niemand z'n gevoelens spelen.’ En dan doe ik dit.”