Boer Kim moet moeilijke knoop doorhakken in ‘Boer zkt vrouw’: “Er is geen twijfel meer”

TV STREAMING­TIP. ‘Meltdown: Three Mile Island’ (Netflix): “Een nucleaire nachtmer­rie”

Naast een honger voor true crime en erotische drama’s à la ‘365 Days’ hoopt Netflix ook z’n stempel te drukken als leverancier van kwalitatieve documentaires. Eén van de titels die deze reputatie moet bewerkstelligen, is de vierdelige docureeks ‘Meltdown: Three Mile Island’, over de bijna-catastrofe die eind jaren 70 plaatsvond in een kerncentrale in Pennsylvania.

4 mei