Boer Kim kiest dan tóch voor Emi: "Geen contact meer met Ginny”

Celebrities Kourtney Kardashian trouwt opnieuw met Travis Barker, zussen Kim en Khloé niet aanwezig

Kourtney Kardashian (43) en Travis Barker (46) zijn voor de tweede keer in het huwelijksbootje gestapt. Het koppel gaf elkaar al eerder officieus het ja-woord in Las Vegas, maar is nu volgens de wet met elkaar getrouwd in Santa Barbara. De twee werden gespot bij het gemeentehuis in de Californische kustplaats, waar ze elkaar eeuwige trouw beloofden.

