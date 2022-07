Boer Kim en Emi uit ‘Boer zkt vrouw’ wonen officieel samen én doen aan gezinsuitbreiding

TVHet afgelopen seizoen van ‘Boer zkt vrouw’ was een groot succes. Cupido schoot bij maar liefst vier van de vijf koppels raak, waaronder ook bij boer Kim. De aardappelboer legde een turbulent parcours af door eerst nog voluit voor uitverkorene Ginny te kiezen, maar zijn hart besloot er toch anders over. Hij koos uiteindelijk voor Emi. De twee zijn nog steeds erg gelukkig samen: ze maakten op sociale media bekend dat ze officieel zijn gaan samenwonen én al aan gezinsuitbreiding doen.

Het recentste seizoen van ‘Boer zkt vrouw’ zit er al een tijdje op. Eind mei werd de reünie-aflevering - die al in maart was opgenomen - op televisie uitgezonden. Alle koppels moesten toen open kaart spelen en bekennen of ze al dan niet nog samen waren. Maar liefst vier van de vijf koppels verklaarden nog erg gelukkig te zijn, alsook boer Kim met zijn Emi. In een interview met ‘TV-Familie’ vertelde hij eerder al hoe graag hij haar ziet. “Ik heb met Emi echt de vrouw van mijn leven gevonden.”

In de aflevering lichtte Emi al toe dat er plannen waren om te gaan samenwonen ‘in de nabije toekomst’. Ondertussen zijn we vier maanden verder en nu blijkt het grote moment te zijn aangebroken. Afgelopen vrijdag, op 1 juli, postte Emi het volgende in haar Instagramverhaal: “Moving day”. Ze poseert in de armen van haar boer voor een verhuiswagen.

De verhuis is trouwens niet de enige grote stap die het koppel heeft gezet. Een paar dagen later deelde Emi in haar Instagramverhaal dat ze twee kittens hebben geadopteerd uit het asiel.

