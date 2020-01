Boer Jan ziet de bosbranden met lede ogen aan: “Ik maak me zorgen om mijn Australische vrienden” WN

14 januari 2020

12u00

"Dit doet pijn", zegt boer Jan (30) over de grote bosbranden die zijn tweede thuisland Australië teisteren. "Ik heb al vaak goesting gehad om op het vliegtuig te springen om te gaan helpen blussen."

De bosbranden in Australië geraken maar niet onder controle. Meer dan tien ­miljoen hectare bos en grasland zijn sinds september al in vlammen opgegaan. Dat is een gebied drie keer zo groot als België. Ook zijn al meer dan 1,25 miljard dieren omgekomen, en de branden hebben al enkele tientallen mensenlevens geëist.

Zware klap

“Het doet pijn om te zien hoe mensen en dieren in moeilijkheden zitten”, zegt boer Jan. Hij volgde vorig jaar zijn grote liefde Romina, die hij leerde kennen in ‘Boer Zkt. Vrouw’, terug naar België, en werkt nu in een melkveebedrijf in het Brugse. “Ik heb de voorbije weken al verschillende keren goesting gehad om op het vliegtuig te springen om te gaan helpen blussen, maar dat gaat uiteraard niet.”

Heb jij nog veel contact met je vrienden in Australië?

Bijna dagelijks. De streek waar ik woonde, ligt op zo’n 400 à 500 kilometer van de grootste branden, maar er hangt wel veel rook en da’s natuurlijk niet gezond. Ik heb redelijk wat vrienden die aan de kust wonen. Zij hebben hun huis en dieren kunnen redden, maar hun weiden en graslanden zijn afgebrand. Da’s een zware klap voor hen, en hun situatie baart me toch wel zorgen.

Zelf heb jij ook al enkele branden meegemaakt, nietwaar?

Bosbranden in Australië zijn ‘normaal’, ze noemen de zomer daar niet voor niks the fire season. Wij moesten dan altijd heel voorzichtig zijn. Zo moest ik bijvoorbeeld opletten dat ik niet zomaar met de quad ging rijden op de dorre velden, want zo kon er brand ontstaan. Bij mij in de buurt, in de bergen waar ze ook voor ‘Boer Zkt. Vrouw’ ­opnamen hebben gemaakt, heeft ­onlangs nog een vrij grote brand gewoed.

Je bent wellicht blij dat je voor het moment terug in ­België woont?

Blij is veel gezegd, maar ik denk wel dat ik een verstandige keuze heb gemaakt. Zo vind ik het wel fijn dat ik in België weer eens groen gras heb gezien. (lacht) Hier heeft het de afgelopen maanden veel geregend, iets te veel naar mijn goesting zelfs. Maar liever dat dan wat ze nu in Australië meemaken.