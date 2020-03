Boer Gerard is weer single: “Ik moest in de krant lezen dat we blijkbaar té veel verschillen...” Wim Nijsten

"Als er geen gevoelens meer zijn, moet je niet rond de pot draaien." En dus is er een einde gekomen aan de latrelatie van de 'Duitse' boer Gerard (43) en Marijke (42), het enige koppel dat voortkwam uit de recentste 'Boer Zkt. Vrouw'. "Veel uitleg heb ik niet gekregen", vertelt de landbouwer in Dag Allemaal.

De vorige editie van ‘Boer Zkt. Vrouw’ eindigde met een ­verrassing van formaat: boer Gerard en Marijke waren verliefd. Nog tijdens het programma hield ze het voor bekeken op zijn boerderij, maar nadat de camera’s gestopt waren met draaien, werden ze toch nog een koppel.

Gerard en Marijke kozen niet voor een traditionele liefdesband. “Het heeft geen zin om in Duitsland te zitten verpieteren als Gerard zoveel werkt”, vertelde zij in Dag Allemaal. “Wij willen gewoon de leuke momenten met elkaar delen. Ik heb vóór Gerard zeven jaar een latrelatie gehad met een Zweedse man, en dat werkte prima voor mij. Je ziet elkaar minder, maar áls je afspreekt, is het altijd feest.”

Te verschillend

Maar het feest bleef niet duren, want nu is de romance van Gerard en Marijke een stille dood gestorven. “Het contact verwaterde almaar meer en we zijn bovendien te ­verschillend”, liet Marijke in een krant weten.

“Omdat we steeds minder contact hadden, hebben we besloten om onze relatie stop te zetten”, bevestigt Gerard. “Als er geen gevoelens meer zijn, moet je ook niet rond de pot draaien.”

Zijn die gevoelens verwaterd omdat jullie elkaar niet genoeg zagen?

Euh, eigenlijk heeft Marijke het initiatief genomen om te breken met elkaar. De reden heb ik in de krant moeten lezen. Ze heeft mij wel laten weten dat ze minder gevoelens voor mij had, maar meer uitleg heb ik niet gekregen.

Had je dat zien aankomen?

Een beetje wel. We hielden ­contact via WhatsApp, en ik heb altijd mijn best gedaan om zoveel mogelijk naar België te komen. Maar ja, ik kan niet elke week of zelfs om de veertien dagen naar België rijden, en dat vond zij blijkbaar ook te weinig.

Nochtans kozen jullie bewust voor een langeafstandsrelatie.

Marijke heeft altijd gezegd dat het wel zou lukken, en zij heeft daar ervaring mee. Eerlijk? Ik was verrast toen we na het programma alsnog een koppel werden, maar nu is gebleken dat wij toch niet de ideale match waren. Ach, we hebben het geprobeerd en het is niks geworden. Da’s geen schande, hé.

Ga je nu opnieuw beginnen te daten?

Ik zou dat wel graag willen, maar door het coronavirus kan dat voorlopig natuurlijk niet. Ik kan ook mijn familie in België niet bezoeken, want dan moet ik daarna veertien dagen in ­quarantaine en dat zie ik echt niet zitten.