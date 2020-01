Boer Gerard en zijn Marijke nog steeds samen: “Met z’n twee kerst gevierd” MVO

08 januari 2020

12u00

Bron: NB 0 Showbizz Boer Gerard en zijn Marijke zijn vandaag nog altijd samen. Ze vierden met z’n twee kerst in België. Het koppel leerde elkaar kennen tijdens de opnames van ‘Boer zkt Vrouw’.

“Gerard was de eerste week van de kerstvakantie in ons land. We hebben een leuke tijd gehad”, zegt Marijke in het Nieuwsblad. Eind deze maand zou zij nog eens teruggaan naar Duitsland, waar Gerard zijn boerderij heeft.

“Eens de opnamen waren afgelopen, hadden we veel tijd om na te denken”, zei Marijke eind vorig jaar nog. “Ik dacht vooral terug aan de periode vóór m’n verblijf op Gerards boerderij. Ik keek er toen heel erg naar uit om hem beter te leren kennen. Elke dag zat ik met m’n hoofd in Duitsland en droomde ik van een toekomst samen.”

De twee werden nog niet meteen een koppel tijdens die reünie. “Er is nog heel wat tijd overheen gegaan. Intussen bleven we wel contact houden via de sociale media. Half oktober zijn we dan samen naar een feest bij zijn ouders gegaan, en toen gleed er af en toe al eens een handje onder de tafel. Helemaal op het einde van de avond hebben we gekust, en omdat het al laat was, is Gerard dan bij mij in Gent blijven logeren.”

Direct samenwonen willen ze nog niet. “Het heeft geen zin om in Duitsland te zitten verpieteren als Gerard zoveel werkt. Want ja, ’t is niet zo dat hij níets meer gaat doen op z’n boerderij, hé. Ach, wij willen gewoon de léuke momenten met elkaar delen.”