Boer Garry uit ‘Boer Zkt. Vrouw’ en Els nu definitief uit elkaar: “Nog langer aanmodderen zag ik niet zitten”

Het was het pakkendste beeld van de recente reeks van ‘Boer Zkt. Vrouw’: geitenboer Garry die zijn tranen amper kon bedwingen toen hij aan Dina moest vertellen dat hij en zijn uitverkorene Els niet langer samen waren. Nochtans was het allemaal zo veelbelovend begonnen: twee mensen die elkaar hadden gevonden nadat ze allebei van het leven klappen hadden gekregen. Garry werd op z’n 45ste, na een relatie van dertig jaar, van de ene dag op de andere in de steek gelaten door zijn toenmalige vrouw. Els bleef ruim een jaar geleden alleen achter met haar twee tieners nadat haar man was verongelukt. Ze voelden zich begrepen in hun verdriet en kozen resoluut voor elkaar. Groot was dan ook de verrassing toen ze in de reünieaflevering hun breuk aankondigden. Els bekende dat het allemaal te snel ging voor haar, en besliste om in rouwverwerking te gaan.