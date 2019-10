Boer Etienne stuurde Isabel naar huis in ‘Boer zkt Vrouw’: “Ze vroeg te veel aandacht van mij” Dag Allemaal

29 oktober 2019

06u00 1 tv “Op één week kan je elkaar niet leren kennen, maar toch sluit ik niet uit dat het iets wordt met één van de dames”, zegt suikerrietboer Etienne (55) in Dag Allemaal. Hij heeft er nog steeds goede hoop op dat hij via ‘Boer Zkt. Vrouw’ een nieuwe liefde zal vinden. Maar Isabel (49) zal het alvast niet zijn, want zij moest de boerderij verlaten.

“Toen ik voelde dat Etienne niet honderd procent voor mij ging, ben ik op de rem gaan staan”, zegt Isabel. Met de nodige gevolgen, want de Roeselaarse mocht in Kaapverdië als eerste haar koffers nemen. En dat werd een zeer emotioneel moment. De enige die het droog hield, was nota bene Isabel zelf. “Ik moest Etienne troosten, terwijl het voor mij een even grote opdoffer was”, zegt ze. “Mijn klop is pas gekomen toen ik samen met Dina wegreed van de boerderij.”

Had jij Etiennes beslissing zien aankomen?

Ik gaf mezelf niet meer of minder kans dan de twee anderen. Etienne liet niet in zijn kaarten kijken en gaf ons alle drie evenveel aandacht. Al vind ik wel dat hij niet genoeg de tijd heeft genomen om ons beter te leren kennen. Als we praatten, ging het er vooral over hoe híj in elkaar zat. Gezien het verleden (Etienne ging enkele jaren ­geleden door een zware echtscheiding, nvdr) heb ik daar alle begrip voor, maar dat maakt wel dat hij niet echt wist wie hij voor zich had. Al is dat op zo’n korte tijd ook wel moeilijk te achterhalen.

Was je ontgoocheld?

Het was dubbel. Ik ben niet naar Kaapverdië gegaan voor een plezierreisje, ik koos bewust voor Etienne. Mijn volwassen kinderen steunden mij daar ook in, en dat was heel belangrijk voor mij. En toch ben ik na een poosje wat op de rem gaan staan. En dat voelde Etienne ook, natuurlijk.

Waarom nam je wat gas terug?

Als ik naar Kaapverdië zou verhuizen dan moet ik heel veel achterlaten. Mijn kinderen, mijn job, vrienden en familie. Tja, dan moet de persoon voor wie ik zou verhuizen echt volledig voor mij gaan. En ik voelde dat dat niet zo was.

Hoe kwam dat, denk je?

Etienne is zeer lief en zorgzaam, maar zijn wonden uit het verleden zijn nog niet geheeld. Ik denk dat Sabine, Rebecca en ik niet op het juiste moment in zijn leven zijn gekomen en dat het voor hem nog te vroeg is om een nieuwe ­relatie te beginnen.

En dat schrikte jou af?

Helemaal niet, het is voor mij geen afknapper als een man een rugzakje meesleept. Maar doordat ik mij ervan bewust ben geworden hoeveel ik hier in België zou achterlaten, wil ik alleen een man die honderd procent voor mij kiest. Mijn omgeving gunde het mij heel erg om een bestaan in het buitenland op te bouwen, maar ze waren ook zó content toen ik weer thuis was. Ik besef nu nog meer hoe graag ik gezien word.

Hoelang ben jij al alleen?

Ik ben in 2013 gescheiden. Maar ik voel me niet alleen, hoor. Zoals ik ook al op tv zei: ik voel mij voor tachtig procent gelukkig, maar er ontbreekt nog iets. Er zijn heel veel mensen die mij graag zien, en ik zie ook veel graag mensen graag. ­Misschien komt het daardoor wel dat ik al zolang alleen ben.

Dat moet je toch even uitleggen.

Wel ja, omdat ik zo’n goede entourage heb, voel ik mij nooit eenzaam en ben ik ook niet noodzakelijk op zoek naar een relatie. Het moet me overkomen. Dankzij ‘Boer Zkt. Vrouw’ ben ik tot de conclusie gekomen dat ik ervoor opensta.’

slag in gezicht

‘Het afscheid van Isabel was heel emotioneel, omdat het zo onverwacht kwam’, reageert Etienne. ‘We hadden net een erg gezellige namiddag achter de rug. We zaten nog na te genieten, toen Dina plots opdaagde. Dat was echt een slag in ons gezicht. Bovendien hou ik er niet van om mensen teleur te stellen.’

Waarom heb je Isabel eigenlijk naar huis gestuurd?

Isabel vroeg iets te veel aandacht van mij, en ik vreesde dat dat op den duur tot conflicten zou leiden met de andere vrouwen. Ik had niet het gevoel dat Isabel de vrouw was met wie ik mijn leven wilde delen, hoewel zij mij denk ik wel helemaal zag zitten.

Volgens haar ben jij nog niet klaar voor een nieuwe relatie.

Daar heeft ze misschien wel een punt. Voor de eerste keer in mijn leven heb ik het gevoel dat het allemaal een beetje te snel moet gaan. Daardoor heb ik haar misschien wel ietwat afgehouden. Het is niet omdat ik aan ‘Boer Zkt. Vrouw’ meedoe, dat ik stappen moet overslaan, toch?

Is het dan niet gewoon te vroeg om aan ‘Boer Zkt. Vrouw’ mee te doen?

Nee, want wie zegt dat het niks wordt met Sabine of Rebecca? Ik vind het wel jammer dat de makers ons de hele tijd ­proberen te koppelen.

Dat is natuurlijk wel de bedoeling van het programma.

Ja, maar je moet beseffen dat je elkaar niet kan leren kennen op één week, en dan nog met al die camera’s en microfoons erbij. Ik geef toe: ik heb er moeite mee om mezelf volledig bloot te geven voor de ­camera.

Logeren bij Etienne

Vorige week toonde Etienne zijn gloednieuwe hotel Tienne Del Mar aan zijn drie vrouwen. Sabine, Rebecca en Isabel waren helemaal overweldigd door de luxueuze kamers en het zwembad met zicht op zee. Tijdens de opnamen was het hotel nog niet helemaal klaar, maar op 1 december gaat het officieel open. Wie er graag eens wil logeren en een ­babbeltje wil slaan met de

boer, kan vanaf deze week een ­kamer boeken op www.tiennedelmar.com.