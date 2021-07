Boer David uit ‘Boer zkt Vrouw’ is weer vrijgezel: “Als je elkaar beter leert kennen, kan je soms alleen maar vaststellen dat het toch niet helemaal klikt”

Alle goedbedoelde datingprogramma’s ten spijt: de liefde laat zich niet dicteren, en dus is perenboer David één jaar na zijn zoektocht naar de ware in ‘Boer zkt Vrouw’ weer vrijgezel. Nochtans verkondigde hij eind vorig jaar nog enthousiast dat hij opnieuw verliefd was, op verpleegster Lieselot. “Na de opnames van ‘Boer zkt Vrouw’ leerde ik haar kennen via sociale media. Omdat ze niet veraf woonde, spraken we snel af. De vonk sloeg over en ik zag het rooskleurig in, maar na vier maanden was het voorbij. Als je elkaar beter leert kennen, kan je soms alleen maar vaststellen dat het toch niet helemaal klikt”, klinkt het nu nuchter bij David.