Boeken troef: BV’s kruipen volop in hun pen Redactie

06 oktober 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz September bleek de maand te zijn waarin BV’s hun (nieuwe) boek lanceren. Met persoonlijke verhalen geven ze de lezer inkijk in hun leven. Wij selecteerden enkele opvallende werken.

‘Goed Bevallen’ - Josje Huisman

Zwanger zijn is een onvergetelijke ervaring, maar al die informatie en goede raad kan best overweldigend zijn. Josje Huisman beviel eind vorig jaar van zoontje Kamari, maar was zo nieuwsgierig dat ze tijdens haar zwangerschap op ontdekkingstocht ging. Josje sprak met allerlei zwangerschapsexperts en kwam terug met antwoorden op al haar vragen. Negen maanden, dat zijn negen hoofdstukken vol betrouwbare informatie, tips en persoonlijke verhalen. Ook de intussen veelbesproken pilletjes van haar eigen moederkoek komen aan bod.

‘Goed Bevallen’ van Josje Huisman wordt uitgegeven bij Van Halewyck en kost € 22,50.

‘ De helden van Slongs’ - Slongs

‘Lacht nor mij en ik lach terug nor a.’ Als je Charissa Parassiadis, alias Slongs, hoort zingen, lijkt het leven wel heel happy. Toch was het voor haar ook niet altijd even makkelijk. In dit boek vertelt Slongs waarom ze nu zo vrolijk in het leven staat. ‘Het vraagt gewoon een beetje toewijding en zelfreflectie. En af en toe los met je smoel tegen de muur lopen’, vertelt ze. Onder meer dankzij inspirerende mensen als de Dalai Lama en Nelson Mandela is Slongs de vrouw geworden die ze nu is. In haar boek neemt ze dan ook de tijd om al haar helden persoonlijk te bedanken.

‘Lacht nor mij’ van Slongs wordt uitgegeven bij Houtekiet en kost € 21,99.

‘Kop op. Leven met migraine’ - Evy Gruyaert

Migraine is veel meer dan hoofdpijn alleen. Dat is wat Evy Gruyaert duidelijk wil maken in haar nieuwe boek. Zij kampt zelf regelmatig met zware aanvallen en dat zet voor een groot stuk haar leven op z’n kop. Daarom werkte de presentatrice voor dit boek samen met neuroloog Koen Paemeleire en psychiater/psychotherapeut Dirk Van den Abbeele, en ging ze op zoek naar mogelijk oorzaken, potentiële triggers en (preventieve) behandelingen. Met persoonlijke verhalen en andere getuigenissen probeert Evy lotgenoten te helpen om te gaan met hun migraine en zo hun leven wat gemakkelijker te maken.

‘Kop op. Leven met migraine’ van Evy Gruyaert wordt uitgegeven bij Lannoo en kost € 25,99.

‘Wij, millennials’ - Charlotte Van Looy

Het is voor veel millennials (geboren tussen 1980 en 2000) herkenbaar. De perceptie wil dat ze alles in de schoot geworpen krijgen, maar tegelijkertijd willen ze succesvol zijn op elk gebied. Er heerst chaos in hun hoofd omdat ze niet weten waar eerst te beginnen, of wat ze willen. Met de nodige humor en zelfrelativering analyseert influencer Charlotte Van Looy, zelf volbloed millennial, haar generatie. Het boek staat vol getuigenissen van vele bekende gezichten, maar je krijgt ook een overload aan hoop, moed, tips en gelukjes.

‘Wij, millennials’ van Charlotte Van Looy wordt uitgegeven bij Houtekiet en kost € 21,99.

‘Nooit meer stiefmoeder’ - Tatyana Beloy

Nooit! Meer! Stiefmoeder! Dat dacht Tatyana Beloy toen haar relatie vier jaar geleden strandde. Ze moest niet alleen afscheid nemen van haar vriend, maar ook van zijn twee kinderen. Maar toen ze twee jaar geleden de liefde van haar leven tegenkwam en ook hij al papa bleek te zijn, stond Tatyana opnieuw voor de keuze: maken dat ze wegkwam of een leven leiden met de man in kwestie en zijn zoon. Tatyana koos voor de liefde én het plusouderschap. Samen met gedragstherapeut Erik Franck schreef Tatyana met ‘Nooit meer stiefmoeder’ een handleiding voor plusouders.

‘Nooit meer stiefmoeder’ wordt vanaf 12 oktober uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts en kost € 22,99.