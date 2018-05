Boek van 'Game of Thrones'-schrijver George R.R. Martin wordt verfilmd TC

24 mei 2018

Zopas raakte bekend dat 'Ice Dragon', een boek van George R.R. Martin dat geen deel uitmaakt van de verhalencyclus van 'Game of Thrones', verfilmd zal worden. Warner Bros zal een nieuwe animatiefilm op het verhaal baseren.

Hij droomde er zelf lange tijd van dat 'Game of Thrones' uiteindelijk ook in de cinema zou belanden, maar nu blijkt een ander boek van George R.R. Martin zijn weg naar het witte doek te vinden. Warner Bros kocht de rechten van 'Ice Dragon' en zal de jeugdroman uit 1980 verwerken tot een animatiefilm. 'Ice Dragon' vertelt het verhaal van een jong meisje dat bevriend raakt met een ijsdraak. Samen met die ijsdraak bindt ze de strijd aan tegen een stel vuurdraken die het land van het meisje bedreigen. Een en ander zou een spectaculaire prent moeten opleveren. De film zou in 2020 in de zalen moeten komen. Eerder maakte Warner Bros al succesvolle animatiefilms als 'The Lego Movie', 'Storks' en 'The Iron Giant'.