Boek over Belgische geschiedenis van het Songfestival in de maak

22 september 2020

07u21

Bron: Songfestival.be 2 Showbizz In maart volgend jaar verschijnt het boek ‘België op het Songfestival: Alle artiesten, alle verhalen’. In dat boek belichten Jonathan Hendrickx (26) en Jasper Van Biesen (29), mede-oprichters van de website Songfestival.be, de Belgische geschiedenis op en rond het Eurovisiesongfestival. Peter Van de Veire (48) schrijft het voorwoord.

Het idee voor een boek ontstond na de podcast Eurovisite, waarin Jonathan en Jasper met Belgische ex-Songfestivalkandidaten praatten over hun deelname. Klinkende namen als Nicole & Hugo, Xandee en Tom Dice passeerden de revue. Die uitzendingen worden nu in boekvorm gegoten. Daarnaast zullen beide auteurs elke Songfestivaleditie sinds 1956 uitvoerig bespreken. Daarvoor interviewen ze ex-deelnemers aan het Songfestival, die over hun persoonlijke ervaringen zullen vertellen.

‘65 jaar België op het Songfestival: Alle artiesten, alle verhalen’ verschijnt in maart 2021 bij uitgeverij Baeckens Books.