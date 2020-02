Boegeroep én tomaten voor Jan Jambon op Ultimas, winnaar Luc Tuymans stuurt zijn kat YM KVE

Op de uitreiking van de Ultimas daagde Luc Tuymans niet op om zijn prijs in ontvangst te nemen. Meer nog, hij schonk zijn prijzengeld weg aan Let's Go Urban, een urban dansstudio in Antwerpen. De uitreiking van de prijzen ligt dit jaar erg gevoelig door de stevige besparingen voor de cultuursector. Het publiek was niet mals voor minister van Cultuur Jan Jambon. Toen hij aan het einde van de avond het podium betrad voor een korte slotbeschouwing, kreeg hij enkele rotte tomaten naar zijn hoofd geslingerd.

Tijdens een gala in het Brugse Concertgebouw werden dinsdagavond de Ultimas uitgereikt. Dat zijn de cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap. Opvallend: kunstenaar Luc Tuymans, die de grootste prijs voor Algemene Culture Verdienste in ontvangst zou mogen nemen, stuurde zijn kat naar het gala. Daarnaast liet hij weten dat hij zijn prijzengeld - ter waarde van 20.000 euro - doneert aan ‘Let’s Go Urban’, het Antwerpse jongeren- en dansproject dat in 2009 werd opgericht door Sihame El Kaouakibi (ondertussen ook Vlaams parlementslid voor Open Vld). Twee meisjes van het jongerenproject kwamen de prijs in ontvangst nemen.

De besparingen in de cultuursector waren een hot item tijdens de uitreiking van de Vlaamse cultuurprijzen. Minister Jambon wil naar eigen zeggen de sterktes van het bestaande Vlaamse cultuurbeleid verder uitbouwen, en tegelijk “nieuwe accenten leggen en het geld op een verstandige manier spreiden”. Maar dat betekent in de praktijk dat er bespaard wordt in de cultuursector. De projectsubsidies dalen van 8,47 miljoen euro naar 3,39 miljoen.

Kritiek tijdens dankwoord

Tuymans staat bekend als een fervent criticus van de besparingen van Jambon. In hun dankwoord verwezen verschillende winnaars naar de besparingen. Zo benadrukte Jozef Wouters van Decoratelier (winnaar Podiumkunsten) dat zij enkel kunnen doen wat ze doen omdat ze een kleine organisatie zijn, die projectsubsidies broodnodig heeft.

Kunstenaar Walter Swennen was zelf niet aanwezig, maar had het in zijn dankbrief over “zijn afkeer van dit soort prijzen en subsidies”. Hij schenkt zijn 10.000 euro prijzengeld aan de partij die volgens hem als enige niet meedoet aan de opdeling van het land, de PTB/PVDA.

Boegeroep

Minister Jambon moest het trouwens ook bij het publiek ontgelden. Het was kwart voor tien toen hij het podium betrad voor een korte slotbeschouwing. Hij werd terstond uitgejoeld door enkele aanwezigen. Plots riep iemand ‘fascist’ en werd een handvol tomaten richting het podium geslingerd. Uit de zaal die een hele avond lang opvallend rustig was gebleven steeg her en der boegeroep op. “Ik had wel enige reactie verwacht”, reageerde Jambon kort in de microfoon van Vanthilt. “Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is.”.

Ook tijdens de uitreiking van de MIA’s werd Jambon eerder al getrakteerd op boegeroep.

