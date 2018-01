Boef terug op het podium: "Ik zal nooit een ideale schoonzoon zijn" EVDB

21 januari 2018

10u47 2 Showbizz Nederlandse rapper Boef heeft zaterdagavond tijdens een optreden zijn excuses aangeboden voor de mediastorm die hij veroorzaakte. Hij rapte: " Wij rappers zeggen bitches enzo, maar wij vinden vrouwen echt niet minder ofzo". In tegenstelling tot de aangekondigde bierdouche, werd Boef met gejuich ontvangen.

Boef stond zaterdagavond op Noorderslag in Groningen. Daar bood hij nogmaals zijn excuses aan voor zijn vrouwonvriendelijke opmerkingen. “Ik wil nog een keer mijn oprechte excuses aanbieden”, riep de rapper. “Ik distantieer me ver van wat ik gezegd heb. Onthou wel: ik zal nooit jullie ideale schoonzoon zijn, het blijft gewoon Boef, man.” Die woorden werden met luid gejuich ontvangen. Zijn overwegend jonge fans leken de misstap van de rapper al vergeten te zijn.

In aanloop naar de show hadden onbekenden via internet opgeroepen tot een bierdouche voor de rapper. De zaal schonk echter geen alcohol die avond, maar ook een frisdrankdouche bleef uit.

Boef was blij om te zien dat het reeds een kwestie van vergeven en vergeten was. “Ik wist natuurlijk niet hoe jullie zouden reageren. Ik had een beetje spanning. Maar wow, ik hou van jullie.”, deelde hij nog met zijn fans.