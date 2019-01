Boef neemt rijverbod niet serieus: “Mijn Rolls ingeleverd voor ander monster” DBJ

31 januari 2019

17u37 0 Showbizz Rapper Boef (25) werd deze week veroordeeld tot een rijverbod van 18 maanden omdat hij met meer dan 300km/h over de snelweg scheurde , maar de Nederlander vindt dat duidelijk niet heel erg. Op Instagram reageerde hij met een grap op de hele zaak.

De rechtbank veroordeelde de rapper tot 1,5 jaar rijverbod omdat hij volgens de rechter een voorbeeldfunctie naar zijn fans toe heeft. Maar Boef maakt voor zijn 1,1 miljoen volgers op Instagram een grap over de veroordeling. “Me rolls ingeleverd voor deze monster. Komende 1,5 jaar zie je me hierin #bidvoormeribba”, schrijft hij bij een foto van een bus.

Op filmpjes die Boef op internet plaatste, was te zien hoe hij in 2016 met bijna 300 kilometer per uur over de snelweg reed. Binnen de bebouwde kom van Tilburg bereikte hij een snelheid van 165 kilometer per uur. De kantonrechter legde hem daarvoor een rijverbod van 30 maanden op, waarvan 12 maanden voorwaardelijk.

Daarnaast moet Boef 6.500 euro betalen aan het fonds voor verkeersslachtoffers. De kantonrechter in Breda noemde het rijgedrag van Boef “buitengewoon gevaarlijk”. Hij hield bij de uitspraak rekening met de voorbeeldfunctie die de rapper heeft. “We moeten voorkomen dat andere mensen zijn gedrag gaan kopiëren.”