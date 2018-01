Boef-affaire krijgt pornoversie: 'Kech! Blaas mijn band eens op' TDS

19u24 206 DB/ANP Showbizz De zaak-Boef krijgt nog een pittig vervolg. Kersverse erotica-queen Elise Van Vlaanderen rekent op haar manier af met de vrouwonvriendelijkheid van de Nederlandse rapper: met een pornoparodie.

De Nederlandse pornosterren Jentina en Mandy Slim zullen de kechs (Marokkaans-Arabisch voor 'sletten') vertolken. Wie Boef gaat spelen, blijft voorlopig nog geheim. Via Facebook laat Elise alvast weten dat ze de gepaste acteur gevonden heeft.

Ze vermeldt ook dat ze deze parodie uitzonderlijk gratis online in Vlaanderen en Nederland zal aanbieden. "Want wie is nu de kech in het verhaal?" besluit ze.

Elise vindt dat Boef een lesje heeft verdiend. 'Kech! Blaas mijn band eens op' wordt haar eerste pornoproductie. Enkele weken terug nam ze de fakkel over van pornokoning Dennis Black Magic, die uit de Belgische pornowereld stapt.

DB