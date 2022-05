Bodyguard Johnny Depp praat over felle ruzies: “Haar gesloten vuist raakte zijn gezicht”

CelebritiesHet proces dat Johnny Depp (58) aanspande tegen zijn ex-vrouw Amber Heard (36) gaat z'n vierde week in. Daarmee zijn we aan de tweede helft begonnen. Heard zelf zal de komende dagen gaan getuigen. Als eerste kwam de bodyguard van Depp, Travis McGivern, aan het woord. “Zijn gezicht was opgezwollen en rood.”

Voorlopig nog geen getuigenis van Amber Heard. In de plaats komt Travis McGivern aan het woord, een voormalige security-agent van Johnny Depp. Hij vertelt hoe hij regelmatig getuige was van ruzies tussen de twee voormalige echtelieden. Hij merkt op dat vooral Heard daarbij regelmatig zat te schelden op Depp: “Zij noemde hem een ‘deadbeat dad’ en een ‘fucking cunt’.”

Volgens de security-agent probeerde hij Depp tijdens zo'n ruzies weg te halen. “Dat vond mevrouw Heard niet zo leuk”, vertelt hij. “In een lange, eenzijdige conversatie beledigde ze mijn carrière en noemde ze me een jaknikker.” McGivern geeft wel toe dat hij begreep dat ze niet blij was dat hij zich moest moeien tijdens hun ruzie. “Maar wanneer ze ruzie maakten, probeerde ze te verhinderen dat hij weg zou gaan.” Zo zou Heard geprobeerd hebben de lift tegen te houden en Depps arm vast te grijpen.

Blikje Red Bull

McGivern heeft het ook over één incident in het bijzonder, waarbij de ruzie behoorlijk uit de hand liep. “Op een bepaald moment zag ik hoe mevrouw Heard een blikje Red Bull gooide en dat raakte meneer Depp op zijn rug”, klinkt het. “Ik wilde niet dat mijn cliënt door nog iets anders geraakt zou worden.” Op dat moment riepen beide echtelieden verwijten naar elkaar, zegt McGivern, ook Depp liet zich niet onbetuigd. “Toen gooide mevrouw Heard opnieuw iets naar hem, het leek een handtas. Ik kon het wegslaan. Op een bepaald moment spuugde ze naar hem.” Toen Heard en haar zus Whitney even de kamer verlieten, werkte Depp zijn woede uit op de kleren van Heard: “Hij herschikte haar kast. Hij was kwaad en overstuur.”

(Lees verder onder de video.)

Toen de actrice zag wat haar echtgenoot gedaan had, haalde ze naar hem uit, zegt McGivern. “Haar gesloten vuist maakte contact met de linkerkant van zijn gezicht. De blik in zijn ogen? Hij was in shock. ‘Wat was er net gebeurd? Waar kwam dat vandaan?’" McGivern zegt dat hij daarop besloot om Depp de kamer uit te werken. “Het was zijn beslissing niet meer. Mijn taak is om zijn veiligheid te waarborgen." Op het gezicht van Depp begon de klap zich al af te tekenen: “Het was nog niet bont en blauw, maar zijn gezicht was wel opgezwollen en rood.”

Drugsgebruik

Depps bodyguard kreeg ook nog enkele vragen over een verjaardagsetentje van Amber Heard. Het event, dat dateert van april 2016, kwam al verschillende keren ter sprake tijdens het megaproces. McGivern zou getuige geweest zijn van een ruzie tussen Depp en Heard. Volgens de man werden er ook “enkele telefoons uit het raam gegooid”. Ook toen was de acteur gewoon van plan om te vertrekken. Voor zijn vertrek, wilde Dep nog enkele waardevolle bezittingen met zich meenemen. De bodyguard van Johnny Depp heeft op de avond in kwestie ook geen zichtbare verwondingen gezien bij de ‘Aquaman’-actrice. Amber Heard zou wel nog geprobeerd hebben om Johnny Depp tegen te houden. Volgens McGivern greep ze zijn arm vast en ging ze op een gegeven moment ook vlak voor hem staan. Tijdens zijn getuigenis kreeg de bodyguard van Johnny Depp ook enkele vragen over het drugsgebruik van de acteur. McGivern geeft toe dat zijn werkgever op regelmatige basis marihuana gebruikte. In zijn bijzijn zou de acteur ook twee keer cocaïne gebruikt hebben.

De tweede getuige die vandaag aan het woord kwam, is Jack Whigham. Whigham werkt als manager in de entertainmentsector en leerde Depp kennen op de set van ‘Black Mass’ in 2014. In oktober 2016 nam de acteur hem aan als zijn manager. Hij omschrijft Johnny Depp als “artistiek” en “vriendelijk”. Jack Whigham krijgt ook enkele vragen over ‘Pirates Of The Caribbean’. Vier dagen na het verschijnen van Amber Heards opiniestuk in ‘The Washington Post’, kreeg Johnny Depp van productiebedrijf Walt Disney Pictures te horen dat hij niet langer de rol van Jack Sparrow zou vertolken in de ‘Pirates of the Caribbean’-reeks. Volgens de voormalige manager van de acteur lag er nochtans een deal op tafel voor de zesde film. “Het ging om een deal van 22,5 miljoen dollar.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Jack Whigham, één van Depps managers, tijdens zijn getuigenis in de rechtbank. © ANP / EPA

Whigham moest ook enkele vragen beantwoorden over het opiniestuk van Amber Heard. Volgens hem had het artikel catastrofale gevolgen voor Depp. Vanaf 18 december 2018, de dag dat het stuk verschenen is, tot oktober 2020 is de acteur in geen enkele studiofilm verschenen. De voormalige manager van Johnny Depp vertelde verder ook nog dat het begin 2019 duidelijk werd dat Disney andere plannen had met de zesde ‘Pirates Of The Caribbean’-film. Naar eigen zeggen heeft hij nog geprobeerd om de makers op andere gedachten te brengen, maar is hij daar niet in geslaagd. Ook daarnaast was het “onmogelijk” geworden om een andere film te strikken voor de acteur. Whigham zei verder ook dat Johnny Depp zich in zijn bijzijn nooit gewelddadig gedragen heeft. Daarnaast zou de acteur ook nooit geroepen hebben of zijn kalmte verloren hebben.

De derde getuige die op maandag aan het woord kwam, is Richard Marks. Marks was fysiek aanwezig in de rechtbank en heeft een eigen advocatenkantoor: Richard Marks & Associates. Marks vertegenwoordigt onder meer auteurs, acteurs en producers. Marks kreeg tijdens zijn getuigenis verschillende vragen over het opiniestuk dat Amber Heard in 2018 geschreven heeft voor ‘The Washington Post’. Naar eigen zeggen is hij na grondig onderzoek tot de conclusie gekomen dat het stuk wel degelijk een negatieve invloed heeft gehad op de carrière van Johnny Depp.

Getuigenis Amber Heard?

De afgelopen drie weken had het team van Johnny Depp vrij spel om getuigen op te roepen. Ook de Hollywoodacteur zelf kwam dagenlang aan het woord. Nu het proces halverwege is, zou het de beurt zijn aan het team van Amber Heard om getuigen op te roepen. Er wordt echter geen schema vrijgegeven, waardoor het moeilijk te voorspellen is wie wanneer aan het woord zal komen. Vermoedelijk zullen vandaag de laatste getuigen van Depp hun zegje komen doen, waarna het team van Heard aan de beurt komt.

De actrice zal zelf ook het woord nemen. Vermoedelijk zal ook haar getuigenis meerdere dagen duren. Volgens haar advocaten zal ze vertellen over verschillende incidenten van fysiek en seksueel misbruik. Net zoals bij Depp zal Heard eerst ondervraagd worden door haar eigen advocaten, om pas daarna aan een kruisverhoor door de advocaten van haar ex-man te worden onderworpen.

LEES OOK: