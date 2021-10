Bockie wordt Snockie De Repper in ‘De Slimste Mens’: “Al verschillende generaties porno meegemaakt”

TV Een lief voor Kenji of Shania? Sam Gooris moet er niet van weten: “Nu nog niet”

19 oktober In ‘Expeditie Gooris’ komt de familie Gooris aan in Dubrovnik, Kroatië. In het ruime huurappartement met prachtig zicht op zee genieten Sam en Kelly bij een glas rode wijn van de rust en een goed gesprek over de romantische toekomst van hun kinderen. “Er komt nog geen lief binnen. Ik moet er niet van weten”, klinkt het bij Sam.