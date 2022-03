Bockie De Repper verklapt waar hij zijn lief leerde kennen: “We denken zelfs na over kinderen”

Bockie De Repper, bekend als jurylid in ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ en van zijn eigen tv-programma ‘Dat Eet Dan Gelukkig Zijn’, vertelt in HUMO dat hij de afgelopen maanden zes kilo bijkwam, waardoor de weegschaal nu op 130 kilo komt te staan. “Tja, drie keer per draaidag bij mensen thuis gaan eten: dat merk je op de weegschaal”, vertelt hij. “Mijn probleem is dat het altijd fout gaat wanneer ik in de zetel lig tv te kijken: dan moet en zal ik een zak chips opentrekken. Ik ben te lui om in plaats daarvan een selder in stukjes te snijden, terwijl ik dat eigenlijk even graag eet.” En dus zou de YouTuber graag z’n streefgewicht onder de honderd kilo houden. “Da’s de enige vorm van ijdelheid die ik bezit: 99 kilo willen wegen, en dus niet meer ziekelijk obees zijn.”

In het interview vertelt Bockie ook over zijn vriendin Julie, die hij in zijn stamcafé, Villa Vilander, leerde kennen. “Ik weet nog dat ze met een vriendin binnenkwam: ik zat aan de toog met een kater die ik niet weggezopen kreeg en ik dacht: ‘Jow, wie de fuck is dat?’ Zij was de hele tijd naar mij aan het kijken en op een gegeven moment stapte één van de obers op me af: ‘Die meisjes daar zouden het leuk vinden als jij hun wat uitleg zou geven over onze wijnen.’” Het klikte. Waar hun relatie eerder vrijblijvend begon - zoals Bockie het zelf omschrijft: een “LEP-relatie - lachen, eten poepen” - werd het al snel serieus. “De beste beslissing die ik ooit heb gemaakt, ik zweer het. We zijn zelfs over kinderen aan het nadenken, kun je ‘t je voorstellen?”