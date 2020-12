Bockie De Repper charmeert iedereen in ‘De Slimste Mens’: “Mijn mailbox loopt over van de liefdesverklaringen”

Showbizz“Mensen hebben geen behoefte meer aan afgelikte idolen.” Zo verklaart internetfenomeen Bockie De Repper (35) waarom Vlaanderen hem zo graag bezig ziet in ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. Mocht hij nu doorbreken op tv, dan is het niet om het geld. “Op YouTube heb ik zo al 20.000 euro laten liggen.”

Samen met Delphine ­Lecompte is Bockie De Repper - Jonas Van ­Boxstael voor de fiscus - dé revelatie van dit seizoen van de ­‘Slimste Mens’. Vanuit het niets weet de vlogger te charmeren met z’n gevatte opmerkingen en natuurlijke cool. Al is dat laatste geen evidentie voor hem.

“Ik ben sociaal gehandicapt, hoor constant een stemmetje in m’n hoofd en heb lang last ­gehad van extreme paniekaanvallen”, zegt hij onomwonden in Dag Allemaal. “Van dat laatste heeft een psycholoog me alvast afgeholpen.”

Je lijkt nochtans ontspannen in die ‘Slimste Mens’-zetel te zitten.

“Dat is ook zo. Het kan me oprecht niet veel schelen hoe goed of slecht ik het doe. Jurylid Jeroom heeft me ook op m’n gemak gesteld. Daarna ging het als vanzelf. Dat deed hij ook al bij ‘Control Pedro’. Gelukkig, want als ik terugdenk aan m’n studententijd... Ik heb m’n studie grafische vormgeving zelfs niet kunnen afwerken. Ik was te bang dat ik zou sterven.”

Hoe kwam dat?

“Ik ben een hypochonder. Ik dacht dat ik aids had. Of kanker. En bij de minste druk op m’n borstkas was het een hartaanval. Het haalde me volledig onderuit. Ik ben dan maar gaan kuisen in een bedrijf. Gelukkig hebben ze daar op me ingepraat, en ben ik toch nog marketing gaan studeren.”

Tot grote opluchting van het thuisfront?

“Ach, mama en ik hebben sowieso een geweldige band. Ze begrijpt mij en m’n broer, die op dezelfde manier in ’t leven staat als ik. (laat een korte stilte vallen) Mijn moeder heeft het niet zo makkelijk gehad. Ze was gescheiden en op m’n dertiende is mijn vader helemaal uit ons leven verdwenen. Zij heeft dus heel hard moeten werken. Ik heb later wel 50.000 euro geërfd van hem, maar die heb ik niet gespaard. Geen spijt van. Ik heb me rot geamuseerd, en dat heeft me gevormd tot wie ik ben.”

Quote Er is al iemand in mijn leven. Maar we zijn nog niet in de fase dat ik haar mijn vriendin zou noemen

Je liet in ‘De Slimste Mens’ al uitschijnen dat je niet wakker ligt van geld.

“Dat is ook zo. Neem nu m’n filmpjes online. Ik maak die omdat ik die grappig vind, meer niet. Andere YouTubers worden stinkend rijk met advertenties. Dat interesseert me niet. Zo heb ik, denk ik, al 20.000 euro aan me voorbij laten gaan.”

Hoezo?

“Het doorbraakfilmpje dat ik maakte met een vriend, een fragment uit ‘Game of Thrones’, werd miljoenen keren gezien. Vanaf 1.000 abonnees kan je advertenties aanbieden. Maar die abonnees waren er nog niet. Niet goed getimed eigenlijk. Maar ik heb een job, hé. Ik maak online films voor allerlei merken.”

Hoop je dat jouw gesmaakte ­passage in ‘De Slimste Mens’ uitmondt in een tv-carrière?

“Daar heb ik nog niet over nagedacht. Maar ik vind wel dat er meer lelijke mensen te zien mogen zijn op tv. (lachje) Nee, serieus, de kijker heeft geen nood meer aan afgelikte idolen, ze willen iemand zien zoals pakweg Jens Dendoncker. En ze hebben gelijk!”

Jij cultiveert je zogenaamde ­‘lelijkheid’ graag, hé? Zo staat er de tattoo ‘Stay mollig’ op je arm.

“Voor iemand die bang is om dood te gaan, doe ik wel veel om dat sterfproces vroeger dan nodig in gang te zetten, hé? (lachje) Maar een gimmick is het niet, ik eet graag. En dat lelijk zijn... Ik vroeg mij altijd af of mensen die eruitzien zoals ik ook amoureuze aandacht krijgen zodra ze op tv komen. Wel, nu ken ik het antwoord.”

En dat luidt?

“Zonder opscheppen: m’n mailbox loopt dezer dagen over van de liefdesverklaringen. Maar ik probeer de meeste te negeren.” (lacht)

Want?

“Er is al iemand in mijn leven. Maar we zijn nog niet in de fase dat ik haar mijn vriendin zou noemen. Ja, bij mij zit het altijd wat complex in elkaar. En vrouwen hebben meestal ook wat bedenktijd nodig voor ze zich willen engageren om voor een 35-jarige baby te zorgen.” (lacht)

