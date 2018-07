Bobby Brown opent opvang ter ere van overleden dochter SD

27 juli 2018

10u37

Zanger Bobby Brown (49) opent maandag in Atlanta een opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld. De instelling zal de naam dragen van zijn dochter, wijlen Bobbi Kristina Brown.

Het is gisteren drie jaar geleden dat Bobbi Kristina, door haar familie Krissy genoemd, overleed. Ze werd een half jaar eerder buiten bewustzijn aangetroffen in bad. Drie jaar daarvoor werd ook haar moeder Whitney Houston bewusteloos gevonden in bad. Whitney overleed ter plekke, Krissy heeft een half jaar met weinig tot geen hersenactiviteit in coma gelegen, totdat ze op 22-jarige leeftijd overleed.

Het Bobbi Kristina Brown Serenity House gaat 24 uur per dag hulp bieden aan mannen en vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld. Ook zal de instelling als tijdelijke opvang dienen voor slachtoffers die hun huis uit zijn gevlucht.

"Mensen moeten weten dat ze ergens naartoe kunnen", verklaart Bobby tegenover Us Weekly. "Als je het moeilijk hebt en als je mishandeling meemaakt, dan is Bobbi Kristina's Serenity House er voor je. Dat is hoe ik het het duidelijkst kan uitleggen."

Nick Gordon

De familie van Krissy beschuldigt haar vriend Nick Gordon van huiselijk geweld. Haar nabestaanden spanden in 2016 een civiele rechtszaak tegen hem aan vanwege zijn rol bij haar overlijden. Hij zou haar hebben geslagen en daarna drugs hebben gegeven voordat ze in bad ging. Nick, die als tiener door Whitney in huis werd genomen, kwam niet opdagen bij de rechtszaak en werd daardoor juridisch verantwoordelijk gesteld voor de dood van Krissy. Hij werd daarbij gesommeerd haar nabestaanden 36 miljoen dollar te betalen. Nick is overigens nooit strafrechtelijk aangeklaagd voor haar overlijden.