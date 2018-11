Bobby Brown klaagt BBC aan om Whitney-documentaire SD

29 november 2018

12u06

Bobby Brown (49) heeft een aanklacht ingediend tegen onder andere de BBC en de Amerikaanse zender Showtime. Volgens de ex-man van de in 2012 overleden zangeres en actrice is in de documentaire 'Whitney: Can I Be Me' zonder toestemming filmmateriaal gebruikt.

Het materiaal bevat zo’n dertig minuten aan beelden van hem en zijn dochter, wijlen Bobbi Kristina Brown. Die zouden zijn gemaakt voor de scheiding van Brown en Houston in 2007. Brown zou nooit toestemming hebben gegeven om het materiaal in de documentaire op te nemen. Hij eist daarom een schadevergoeding van 2 miljoen dollar (ruim 1,7 miljoen euro).

Eerder verbood een rechter in New York al de uitzending van een televisiefilm over Bobbi Kristina. Ook toen spande Bobby een rechtszaak aan tegen de makers. Hij zou in de televisiefilm zijn afgeschilderd als een slechte vader en gewelddadige echtgenoot. Bobbi Kristina overleed in juli 2015, een paar maanden nadat ze door haar vriend Nick Gordon bewusteloos en met haar hoofd onder water in bad was gevonden.

De documentaire ‘Whitney: Can I Be Me’, die in 2017 uitkwam, gaat over het leven van Whitney Houston. Vrienden, familieleden en medewerkers vertellen over de pieken en dalen van de zangeres, die worstelde met drugsgebruik en zelfdestructie.