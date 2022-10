Bob uit ‘Down the Road’ heeft veel te danken aan zijn familie: “Dankzij mijn broer spreek en versta ik Engels”

Royalty Britten onder de indruk van (stijl)koningin Mathilde: “Zonde dat Kate dit niet meer doet”

De Britse pers was onder de indruk van koningin Mathilde (49), die deze week op bezoek is in Duitsland. Ze droeg daar een opmerkelijke haarband, die in de smaak viel. “Zo'n zonde dat prinses Kate zulke dingen niet meer draagt”, klinkt het in de ‘Daily Express’. “Mathilde doet het toch ook?”

17:48