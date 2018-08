Bob Savenberg wordt de nieuwe baas van de Romeo's TK

09 augustus 2018

10u35 0 Showbizz Managmentbedrijf House of Entertainment krijgt een nieuwe managing director: niemand minder dan Bob Savenberg (57) neemt vanaf 1 september het roer over van Pieter Ramboer, die CEO wordt. Savenberg wordt zo de nieuwe baas van onder meer De Romeo's, en levert zelf ook meteen enkele nieuwe namen aan.

Savenberg begon ooit als drummer bij Clouseau en bouwde daarna een succesvolle solocarrière uit: zo scoorde hij samen met Stef Bos de nummer één-hit 'Breek de stilte'. In 1996 ontpopte hij zich tot een puike manager: hij nam de popgroep Vanda Vanda onder zijn vleugels en richtte zijn eigen kantoor op. Doorheen de jaren managede hij onder meer Natalia en Staf Coppens.

De laatste jaren verdween Savenberg wat naar de achtergrond, maar nu treedt hij dus opnieuw op de voorgrond als managing director van House of Entertainment, dat zich naast managment ook bezighoudt met marketing, evenementorganisatie en communicatie. "Ik heb ongelooflijk veel zin om mijn kennis en ervaring te delen met de ploeg", aldus Savenberg. "De laatste jaren heb ik veel gesprekken gehad met artiesten, en blijkt dat er meer dan ooit nood is aan professionele en vooral eerlijke begeleiding. Ik stond verstomd van de verhalen over managers die moeilijk bereikbaar zijn, of zo goed als geen langetermijnplan hebben."

Nieuwe namen

"We gaan nu heel snel het boekingskantoor uitbreiden en de managementpoot verder ontplooien", vervolgt hij. "Ook de opening van een extra unit in het Brusselse staat op de planning." CEO Pieter Ramboer ziet de samenwerking helemaal zitten. Hij noemt Savenberg 'de juiste man op de juiste plaats'. "Samen met Bob gaan we de bestaande verhalen verder uitdiepen en willen we als bedrijf groeien. Dankzij zijn ervaring, zijn kennis en het netwerk dat hij meebrengt, is hij een enorme meerwaarde voor ons bedrijf."

De portefeuille van House of Entertainment wordt met het aantrekken van Bob Savenberg meteen versterkt. Mathias Vergels en Staf Coppens worden toegevoegd aan de artiestenstal van het bedrijf, die bestaat uit onder andere De Romeo’s, Lindsay, Gene Thomas en DJ’s Robert Falcon en Ward.