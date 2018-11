Bob Savenberg betaalt € 100 om... Bob Savenberg te worden HL

07 november 2018

Bob Savenberg (56) heeft zijn voornaam laten wijzigen. Op de identiteitskaart van de ex-drummer van Clouseau stond tot voor kort 'Robert Jan Jozef', maar dat is nu veranderd in Bob.

"Die naam mocht vroeger niet. Volgens de ambtenaar van de burgerlijke stand was Bob 'te Amerikaans'", vertelt hij. "Maar mijn vader was bevriend met Bob Davidse en hij wilde mij naar hem vernoemen." Het werd dus Robert, "maar niemand heeft mij ooit zo aangesproken". Toen er deze zomer een vereenvoudigde procedure kwam om je voornaam te wijzigen, stond Bob als eerste aan het loket. "Het kostte 100 euro. En ik moet al mijn officiële documenten laten veranderen, tot mijn testament toe. Maar ik heb het ervoor over: dit is een eerbetoon aan mijn vader, die 20 jaar geleden stierf."