Bob Iger krijgt jaarlijks dikke 27 miljoen dollar voor terugkeer naar Disney (maar dat is veel minder dan vroeger)

ShowbizzBob Iger (71) is opnieuw de CEO van de Walt Disney Company. Hij krijgt dan ook een mooie vergoeding voor zijn terugkeer naar het entertainmentbedrijf: maar liefst 27 miljoen dollar per jaar. Iger neemt de plaats in van Bob Chapek, de man die hem twee jaar geleden verving als CEO.

Volgens Securities and Exchange Commission (SEC) ontvangt Iger jaarlijks een vergoedingspakket ter waarde van 27 miljoen dollar. Het werkelijke aantal kan hoger of lager zijn, afhankelijk van de prestaties van het bedrijf en de aandelenkoers. Dat wekt in zijn voordeel, want beleggers reageren alvast enthousiast op de wissel. Het aandeel van het entertainmentbedrijf steeg namelijk zo’n 9 procent bij het openen van de beurs van New York. Verder maakt de CEO jaarlijks nog kans op een bonus van 1 miljoen dollar.

Een mooi bedrag, maar de vergoeding ligt echter aanzienlijk lager dan wat Iger ontving tijdens zijn laatste termijn als Disney-CEO. Hij was destijds één van de best betaalde leidinggevenden in het Amerikaanse bedrijfsleven. In zijn laatste jaar bij het ‘s werelds grootste mediabedrijf als uitvoerend voorzitter ontving hij maar liefst 46 miljoen dollar.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Bob Iger © Jordan Strauss/Invision/AP

Ontslagvergoeding van 20 miljoen

Bob Chapek verlaat Disney met een ontslagvergoeding ter waarde van minstens 20 miljoen dollar. Het exacte aantal zou uiteindelijk nog hoger kunnen zijn. Dat komt omdat het bestuur in juni had beslist op zijn contract nog met drie jaar te verlengen. Na een teleurstellend winstrapport, een interne cultuuroorlog omtrent genderidentiteit en geaardheid en een rechtszaak tussen de CEO en filmster Scarlett Johansson, besloot het bedrijf om Chapek te laten gaan.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Bob Chapek © AP

Wissel aan de top

De Walt Disney Company verbaasde maandag met zijn beslissing om Iger opnieuw aan te stellen als CEO. De onverwachte verandering komt er naar verluidt met onmiddellijke ingang. “Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat nu Disney begint aan een steeds complexere periode van industriële transformatie, Bob Iger bij uitstek de geschikte persoon is om het bedrijf door deze cruciale periode te leiden”, verklaarde Susan Arnold, voorzitter van Disney’s raad van bestuur.

Iger zal echter slechts een termijn van twee jaar dienen. Maar zelfs als zijn termijn beëindigd is, zal Iger niet helemaal vrij zijn van Disney. Toen hij vorig jaar aftrad als uitvoerend voorzitter, bleef hij adviseur van het entertainmentbedrijf. Die adviesovereenkomst is opgeschort nu hij terug is, maar gaat opnieuw in wanneer hij weer opzij stapt.

Iger maakte zijn intrede als CEO in 2005 en zorgde ervoor dat Disney Pixar onder meer Marvel, 20th Century Fox en Lukasfilm overnam. Onder zijn bewind steeg de waarde van het bedrijf van 55 miljard dollar (53,7 miljard euro) tot 260 miljard dollar (254 miljard euro).

KIJK. Een video uit 2019 met uitleg over het Disney imperium.

LEES OOK: