Boaz Kok wordt vader: “De eerste Goldband-baby is een feit”

Celebrities Zus van Céline Dion over medische toestand zangeres: “Ze doet er alles aan om te herstellen”

De oudste zus van Céline Dion (55), Claudette (74), heeft in een gesprek met ‘Hallo! Canada’ een nieuwe update gegeven over de medische toestand van de Canadese zangeres. “Er is weinig dat we kunnen doen.”