Bo Van Spilbeeck verkozen tot meest LGBT-vriendelijke mediafiguur Redactie

02 november 2018

06u58 0 Showbizz Bo Van Spilbeeck is door LHBT+-tv-zender OUTtv verkozen tot de ‘meest LHBT-vriendelijke mediapersoonlijkheid van 2018'. De verkiezing verliep via een online poll, waar ruim zesduizend mensen uit Nederland en Vlaanderen hun stem uitbrachten. De Nederlandse LHBT+-activiste Dinah de Riquet-Bons en reality ster Rogier van der Linden werden respectievelijk tweede en derde.

De titel heeft Van Spilbeeck te danken aan “haar moedige en publieke coming out als transvrouw begin dit jaar”, stelt OUTtv. “Mede dankzij tv-zender VTM kon Vlaanderen en Nederland haar verhaal volgen en maakte ze het onderwerp ‘transgender zijn’ meer bespreekbaar. Haar coming out werd zelfs wereldnieuws”, klinkt het.

Bo Van Spilbeeck zelf reageerde verrast op de prijs. “Ik ben zeer vereerd, maar dit had ik niet verwacht. Er waren tenslotte sterke persoonlijkheden genomineerd dit jaar. Zelf heb ik ontzettend veel geluk dat mijn omgeving mij aanvaardt, dat mijn collega’s positief reageren en dat mijn werkgever VTM mij dezelfde kansen blijft geven als voordien. En dat is dan ook de boodschap naar andere mensen en werkgevers toe: of je nu een werknemer of collega of familielid hebt die homo, lesbisch, biseksueel of transgender is: steun hen, want dat is jammer genoeg vaak nog niet het geval,” aldus Van Spilbeeck.

Voorgangers van Van Spilbeeck zijn onder meer zangeres Conchita Wurst, Belgisch premier Charles Michel en K3.