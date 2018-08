Bo Van Spilbeeck schrijft een biografie: "Ik hoop een steun te zijn voor mensen in dezelfde situatie" DBJ

28 augustus 2018

07u12

Bron: Het Nieuwsblad 0 Showbizz VTM-journaliste Bo Van Spilbeeck (59) gaat een biografie schrijven. Daarin vertelt ze hoe het is om als vrouw in een mannenlichaam te leven. De rechten voor het boek zijn al verkocht in het buitenland.

Het boek zal verschijnen bij uitgeverij Horizon en de journaliste beschrijft er in hoe het is om de definitieve beslissing te nemen om vrouw te worden. "Maar het gaat ook mijn ervaringen tijdens de transitie en over wat het uiteindelijk betekent om vrouw te zijn”, zegt de journaliste. De ­vertaalrechten zijn reeds verkocht aan Frankrijk, met andere landen lopen verregaande onderhandelingen.

“Ik werd overspoeld met vragen en hulpkreten van mensen die zich niet thuis voelen in hun eigen lichaam", vertelt Bo aan het Nieuwsblad. "Omdat ik besefte dat ik een rolmodel kon zijn, wou ik hen helpen. Maar ik ben geen therapeute. Ik kan alleen mijn ­eigen ervaringen delen. Door mijn verhaal in een boek neer te schrijven, kan ik het niet alleen zelf beter plaatsen, maar hoop ik ook een steun te zijn voor mensen die met gelijkaardige gevoelens worstelen”, aldus Van Spilbeeck.