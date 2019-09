Bo Van Spilbeeck loopt haar eerste halve marathon als vrouw

CD

22 september 2019

19u01 0 Showbizz Afgelopen weekend vond in Disneyland Paris een grootschalig loopevenement plaats. Onder de 27.000 sportievelingen ook een bekend gezicht: Bo Van Spilbeeck. De VTM-journaliste nam voor het eerst als vrouw deel aan een race sinds haar transitie.

Met het ‘Toy Story’-figuurtje Pizza Planet Alien op haar hoofd liep Bo zondagochtend de halve marathon van Disneyland Paris. Een bijzonder moment voor de VTM-journaliste, want voor het eerst sinds haar transitie begin 2018 deed ze mee aan een loopwedstrijd. En dus ook voor het eerst als vrouw. “Anderhalf jaar heb ik niet meer gelopen, dus ik wist niet of het mij zou lukken om 21,1 km uit te lopen”, vertelt Bo. “Het was dan ook bijzonder zwaar, maar ik ben zo blij dat ik de finish heb gehaald. En het was gelukkig ook geen race voor de tijd.”

Aan de eindstreep kreeg Bo een prachtige medaille met Mickey en Minnie Mouse erop om mee naar huis te nemen als aandenken. “Een extra motivatie om keihard mijn best te doen”, gaat de VTM-journaliste verder. “Het was voor mij heel bijzonder om door de parken van Disneyland Paris te lopen en aangemoedigd te worden door Disney-figuren die langs het parcours staan. Die sfeer is onvergetelijk. Zeker als je weet dat vele deelnemers verkleed waren. Eén groot gevoel van verbondenheid overheerst.” En volgend jaar wil Bo graag opnieuw deelnemen aan de Disney Run. “Misschien verkleed ik me dan wel als Disney-prinses”, lacht ze.