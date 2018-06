Bo Van Spilbeeck: "Ik besta plots niet meer voor de belastingen" TK ADN

Bron: Radio 2 5 Showbizz Na drie gezichtsoperaties ziet VTM-journaliste Bo Van Spilbeeck (59) er nu écht uit zoals ze zich voelt: een vrouw. “Ik ben supergelukkig”, zegt Bo in Dag Allemaal. Maar haar geslachtsverandering brengt ook een aantal administratieve problemen met zich mee: "Ik kan mijn belastingsaangifte niet invullen", vertelde ze op Radio 2.

“Ik heb door mijn geslachtsverandering een nieuw, vrouwelijk rijksregisternummer gekregen”, zo legde Bo Van Spilbeeck in een telefoongesprek met Sven Pichal uit. “Nu geraak ik plots niet meer op tax-on-web, ook met mijn oude identiteitskaart lukt het niet.” De gegevens van haar vrouw zijn dan weer van kolom veranderd, waardoor zij plots vrijgezel lijkt.

“Dus ik besta voorlopig niet voor de belastingen”, aldus Bo. “Als ik daardoor geen belastingen moet betalen, dan zou dat fijn zijn. Maar ik vrees dat dat niet lukt”, lacht ze. “Ik vraag me af of het uiteindelijk wel gaat lukken. Anders moet ik misschien wel op de oude manier een papieren aangifte indienen. Maar dat zie ik eerlijk gezegd niet zo goed zitten.”

Synchronisatie

Sinds de nieuwe transgenderwet vorig jaar, is van geslacht veranderen in ons land administratief gezien makkelijker geworden. Maar Tax-on-web lijkt dus nog niet helemaal mee. Volgens Francis Adyns van de FOD Financiën is dat een foutieve conclusie. “Tax-on-web is zeker mee. Het laat onder meer al toe dat er gehuwden en wettelijk samenwonenden van hetzelfde geslacht zijn, maar door die wijziging in het rijksregisternummer loopt er in dit geval een en ander fout. Ik denk dat het te maken heeft met synchronisatie tussen het rijksregister en de FOD Financiën.”

Adyns gaat ervan uit dat Bo uiteindelijk wel gewoon zonder problemen haar belastingaangifte online zal kunnen indienen. “Ik moet haar ontgoochelen, ze is zeker niet feitelijk vrijgesteld van belastingen”, klinkt het.