Bo Van Spilbeeck heeft geslachtsoperatie achter de rug: “Het ziet er allemaal heel mooi uit” TDS

12 december 2018

14u19

Bron: Qmusic 4 Showbizz Bo Van Spilbeeck (59) onderging al een aantal chirurgische ingrepen in haar transitie tot vrouw, en nu is ook de meest ingrijpende achter de rug. Op Qmusic vertelde de VTM-journaliste vandaag voor het eerst over haar ervaring. “Het ziet er allemaal mooi uit”, aldus Bo.

Sam en Heidi belden Bo vandaag op naar aanleiding van het feit dat haar naam als meest gezochte op Google uit de bus kwam. Internetgigant Google maakt ieder jaar een lijst van de populairste zoektermen over heel de wereld. “Heel fijn”, vindt Bo. “Omdat ik hoop dat mijn verhaal andere mensen kan inspireren. Mensen die met dezelfde gevoelens zitten en daar vragen over hebben. Ook mensen die helemaal niets over het onderwerp wisten, en daar misschien nu een andere kijk op hebben. Missie geslaagd dus toch wel!”

Van Spilbeeck is dus een populaire term op google. En jawel, ook Bo gaat geregeld op zoek naar wat er over haar verschijnt in de media. “Ik google mezelf niet, maar ik heb wel een tool waarmee ik krantenkoppen en artikels kan opzoeken. En dat doe ik toch geregeld. Al was het maar omdat ik wil weten of er geen slechte dingen over mij worden verteld.”

‘Dé operatie’

Sam vroeg zich uiteraard ook af hoe het vandaag met Bo gaat. Uitstekend, zo blijkt. “Het gaat heel goed. Ik ben nog even thuis en kom pas terug na Nieuwjaar. Ik herstel van dé operatie. En die is heel goed verlopen. Ik ben soms nog een beetje moe, maar het gaat elke dag beter. Het ziet er allemaal mooi uit.”

Nu Van Spilbeeck thuis herstelt, focust ze zich op het schrijven van haar boek. “Tegen eind februari zou dat moeten uitkomen. En dat komt steeds dichterbij. Het manuscript moet een vijftal weken op voorhand binnen zijn, en dat is nog maar een paar weken. Dan moet het volledig af zijn.”

Zotste jaar

Bo blikt op 2018 terug als “het zotste jaar uit mijn leven”. “En ik moet eerlijk zeggen: toen ik mijn beslissing bekendmaakte bij het grote publiek, had ik echt niet gedacht dat het zo zou verlopen. Ik had misschien een week of twee wat fuss verwacht, en dan zou dat wel gaan liggen. Maar we zijn nu op het einde van het jaar, en gaan liggen is het eigenlijk nooit. Waanzin!”

Bo hield op voorhand haar hart vast over de commentaren op haar coming-out. “Maar dat valt verassend goed mee. Hier en daar zijn er een paar mensen die daar het hunne van denken, en dat zal altijd zo zijn. Maar over het algemeen krijg ik vooral positieve reacties. Ook van heel veel jonge holebi’s.”