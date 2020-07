Bo Van Spilbeeck haalt uit naar JK Rowling: “Het wordt nu echt gênant” SDE

09 juli 2020

08u12 8 Showbizz Ook in ons land zorgen de transfobe opmerkingen van schrijfster JK Rowling (54) voor ophef. Journaliste Bo Van Spilbeeck (61) - zelf transvrouw - reageerde via sociale media.

JK Rowling, bekend van de Harry Potter-boekenreeks, werd beschuldigd van transfobie nadat op Twitter een opiniestuk circuleerde waarin sprake was van ‘mensen die menstrueren’. Ze reageerde daarop dat dergelijke mensen ook kortweg ‘vrouw’ genoemd kunnen worden. Daarop volgde echter een storm van kritiek: Rowling zou ‘anti-trans’ en ‘transfoob’ zijn. Er zijn immers ook mensen die zichzelf niet als ‘vrouw’ bestempelen die menstrueren, zoals bijvoorbeeld sommige transmannen.

Een uitgebreide verklaring van de schrijfster op haar blog maakte de situatie niet beter. Zo schreef ze onder meer: “Wanneer je elke man die gelooft of voelt dat hij een vrouw is, toelaat in vrouwenwc’s of -kleedkamers, dan open je de deur voor alle mannen die naar binnen willen. Dat is de simpele waarheid.” Daarmee verwijst Rowling naar een Gender Recognition Certificate, waarmee mensen van geslacht kunnen veranderen zonder geslachtsoperatie of zonder hormonen te nemen. Ook vroeg de schrijfster zich luidop af of jongeren niet te snel beslissen om van geslacht te veranderen - onder druk van buitenaf - om daar dan later spijt van te krijgen. “Hormoonbehandelingen zijn de nieuwe antidepressiva”, vond ze.

Onzin, vinden heel wat mensen. Rowling kreeg de wind van voren van heel wat bekende koppen, waaronder alle hoofdrolspelers van de Potter-films. Maar ook in eigen land krijgt ze kritiek. “Beste JK Rowling, het wordt nu wel echt gênant”, schreef journaliste Bo Van Spilbeeck in een reactie op sociale media. “Kun je alsjeblieft afzien van het schrijven van ‘fictie’ over dingen die je helemaal niet begrijpt, zoals LGBT, en het houden bij fantasy-boeken over tovenaars? Bedankt.” Van Spilbeeck, die voor de VTM Nieuwsdienst werkt, is zelf transvrouw. Ze praatte open over haar transitie en schreef daar de autobiografie ‘Bo, Eindelijk vrouw’ over.

Lees ook:

J.K. Rowling gooit weer olie op het vuur: “Geslachtsoperaties zijn nieuwe soort conversietherapie voor homo’s”

J.K. Rowling reageert op ‘transfobe’ uitspraken: “Ik was zelf slachtoffer van huiselijk en seksueel geweld”

J.K. Rowling onder vuur na uitspraken over seksuele identiteit en transgenders