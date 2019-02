Bo Van Spilbeeck bedankt haar vrouw tijdens boekvoorstelling: "Ze is een echte heldin" IDR

27 februari 2019

00u00 0 Showbizz Veel bekend volk gisteren in het Antwerpse MAS, op de voorstelling van 'Eindelijk vrouw', het boek van Bo Van Spilbeeck. De avond werd ingeleid door actrice Leen Dendievel - die transgendervrouw Kaat speelt in 'Thuis' - waarna er een vraaggesprek volgde met VTM-collega Cathérine Moerkerke. "Ik wilde in eerste instantie geen boek schrijven", aldus Bo. "Maar vier maanden na mijn coming-out had ik gemerkt dat mijn verhaal heel wat mensen aansprak."

Bo hoopt vooral dat het boek tot meer aanvaarding van transgenders kan leiden. "Ik heb veel geluk gehad dat mijn vrouw en mijn kinderen dit geaccepteerd hebben. Mijn vrouw is dan ook de echte heldin van dit verhaal. Zonder de steun van Marianne zou dit heel anders zijn. Ze vult me aan. Maar onze relatie is momenteel wel een zoektocht, iets waar we aan moeten werken. Want wat ik gewonnen heb, dat heeft zij nu verloren. Voor mij is wat Marianne doet het grootste bewijs van liefde. Ik besef, na mijn transitie nog meer, wat voor een fantastische vrouw ik heb."