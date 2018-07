Bo is gek op dit Belgische modemerk: "Kijk, ze draagt ónze kleren" Celien Moors

20 juli 2018

Bo - voorheen Boudewijn - Van Spilbeeck is weer volop aan het werk en doet dat in Belgische mode: de VTM-journaliste loopt graag gekleed in Mayerline. Al is er van een sponsorcontract of samenwerking geen sprake - het modebedrijf wilde Bo met een blik op zijn collecties loven voor de moedige beslissing als vrouw door het leven te gaan. En dat viel in de smaak. "Elke vrouw zou zichzelf moeten kunnen zijn", zegt topvrouw Mimi Lamote.

Afgelopen dinsdag was alweer een mijlpaal in het leven van Bo Van Spilbeeck. In Barcelona sprak ze voor de eerste keer in lange tijd de kijkers van VTM Nieuws toe tijdens een liveverslag, in dezelfde stad waar ze zes maanden geleden nog als journalist Boudewijn stond. Met twee foto's op haar Instagram-account zette ze dat emotioneel moment kracht bij - bovenaan als vrouw, onderaan als man. Het beeld verscheen ook op de voorpagina van onze krant, waarmee een aantal personeelsleden van het Belgische modebedrijf Mayerline 's ochtends trots uitpakten: "Kijk! Bo draagt ónze blouse!"

En dat is zeker niet de eerste keer. Zowel op haar eerste werkdag als op de rode loper werd Bo al in het merk gespot. Laten we haar naam vallen, reageert vrouw Mimi Lamote enthousiast: "Ah, een zeer goede klant!" Toch voegt Lamote er meteen aan toe dat er van sponsoring geen sprake is. Geen enkele BV wordt trouwens door het merk gesponsord. Wél is het zo dat, toen Van Spilbeeck in de winter aankondigde voortaan als vrouw door het leven te gaan, Lamote die boodschap voor al haar andere klanten wilde onderstrepen. "Met dat nieuws naar buiten komen vonden we zó moedig van haar", stelt ze. "Bo maakte duidelijk vrouw te willen zijn op haar eigen manier, klassevol en stijlvol. Exáct waar wij voor staan. Dus hebben we haar uitgenodigd om te polsen wat ze van onze collecties vond. Meteen beviel de kledij haar en dus hebben we haar een aantal stuks aangeboden." Sindsdien is Bo fan en koopt ze er geregeld kledingstukken. Uit eigen portefeuille en in alle luwte: nooit maakt de journaliste reclame.

Oubollig? Nee hoor

Maar was Mayerline niet dat merk met een oubollig imago, voor de 70-plusser? "De nieuwe collecties maken daar komaf mee", zegt Lamote. Kernwoorden zijn nu - of de klant nu 30 of 70 jaar oud is - stijlvol en klassevol. "Net zoals Bo, dus. Wij staan achter sterke vrouwen, die groeien door wat ze meemaken in hun job of familie. Bo voelt zich goed in de kledij en dat merk je. Vergeet niet dat ze, net zoals veel vrouwen, niet de perfecte maat heeft. En wij weten hoe je iemand zonder perfecte maat en pasvorm toch mooi kan kleden. Daarom zijn we blij hiermee aan vrouwen volgende boodschap uit te dragen: dúrf jezelf te zijn."

Bo Van Spilbeeck wilde gisteren zelf niet reageren - haar garderobe is privé - maar bevestigt wel dat ze een vijftal ensembles ontving en sindsdien verknocht is aan het merk. Toch laat ze zich nog vaak adviseren door VTM-stylisten voor de kleren die ze op het scherm draagt, net zoals dat het geval was toen ze als man nog pakken droeg.