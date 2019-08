Blu Samu serveert hiphop in een spookjespak JOBG

16 augustus 2019

16u29 0 Showbizz Angèle en Roméo Elvis kent ondertussen iedereen. Net zoals Zwangere Guy. En Blu Samu mag zich nu aan dat rijtje toevoegen. Opgegroeid in Antwerpen, maar de laatste jaren fladdert ze rond in het Brusselse hiphopwereldje.

Salomé Dos Santos, zoals de rapster in het echte leven heet, pakte deze middag de Dance Hall in. Allesbehalve bomvol stond de tent, maar de fans die er stonden, deden gretig mee met haar rapmoves. In een jumpsuit met spookjes op liet Blu Samu zien wat ze in haar mars heeft. In tegenstelling tot Angèle zingt deze jongedame niet in het Frans, maar in het Engels. Om nog meer mensen te kunnen beroeren?

Zwangere Guy ziet alleszins een veelbelovende toekomst voor de Vlaamse met Portugese roots. De rapper vroeg haar om mee te zingen op zijn nummer ‘Mershedeïz’, dat op Zwangere Guy’s debuutalbum ‘Wie is Guy’ prijkt.