Blooper in ‘Familie’: Stefanie heeft een magische gsm HL

19 februari 2020

11u30 2 showbizz Acteurs bellen natuurlijk niet echt wanneer ze een scène inblikken. Maar bij Jasmijn Van Hoof viel dat onlangs wel heel erg op in ‘Familie’.

Zij werd als Stefanie in haar fietsatelier opgebeld en antwoordde vlotjes de oproep. Al maakten sommige soapkijkers zich vrolijk op sociale media dat dat toch een moeilijk gesprek moet zijn geweest, aangezien ze haar toestel ondersteboven hield. “Stefanie heeft een magische telefoon”, was de conclusie voor sommigen. “Ik wil er ook zo één”, vulde iemand anders aan. Al was er wel een fan die voor haar in de bres sprong en beweerde: “Ik bel ook altijd zo!”