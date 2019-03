Blogster Yentl Keuppens vertelt in nieuw boek over haar strijd met anorexia: “Ik woog nog maar 26 kilogram” SD

29 maart 2019

16u48 0 Showbizz De 25-jarige blogster Yentl Keuppens is bezig met een nieuw boek. Daarin vertelt ze over haar strijd met anorexia en over de periode waarin ze nog maar 26 kilogram woog.

In het nieuwe boek, dat voorlopig nog geen naam heeft, vertelt blogster Yentl Keuppens over hoe ze tien jaar geleden anorexia kreeg. “Ik was onzeker, vond het diëten toen zo hip en volgde de groep. Ik had dan nog eens veel voedselallergieën die mijn band met eten er niet makkelijker op maakten”, vertelt Keuppens. Hoewel het steeds slechter met haar ging, wilde ze lange tijd geen hulp aanvaarden, tot het bijna te laat was. “Op mijn laagste gewicht, 26 kg, besloot ik opnieuw voor een opname te gaan. In een gespecialiseerd ziekenhuis in Kortenberg ging ik op intake. Ik had ergens hoop, want alleen vechten hield ik niet meer uit. Ze wilden me niet meer aannemen omdat ik te mager was. Voor mijn ouders brak het ergste moment van paniek uit toen ze te horen kregen dat ik mijn laatste twee weken inging.” Gelukkig kon Keuppens nog in een gespecialiseerd ziekenhuis in Tienen terecht. “11 weken rolstoel, doorligwonden en verdere osteoporose voor de rest van mijn leven .. Anorexia deed mijn lichaam geen deugd.”

In het nieuwe boek kijkt de blogster haar oude dossiers opnieuw in en vergelijkt ze de visie van het ziekenhuis met hoe zij de periode in Tienen beleefd heeft. “Ze vertelden me dat er een heftige periode op mij staat te wachten, omdat mijn dossier een enorm zwaar parcours heeft afgelegd. Mijn verhaal, het verhaal van mijn begeleiders en familie worden gebundeld in mijn nieuwe boek. Toch wil ik dieper ingaan op die mental awareness. Jonge mensen moeten kunnen praten over alle problemen, hoe groot of klein ze ook mogen zijn. Het lijkt of er zoveel taboe rond is. Ik weet dat ik tijdens mijn opname zo weinig terugvond over anorexia. Ik wou erover kunnen praten maar het leek alsof ik daar als buitenstaander alleen mee zat. Er zijn zoveel mensen onzeker en dat uit zich in verschillende factoren: depressie, anorexia ...”

Het nieuwe boek zou klaar moeten zijn tegen de Boekenbeurs van 2019. Keuppens bracht eerder al twee boeken uit: ‘100% Yentl’ en ‘ON Just My Own LINE’.