‘Bloembom’ van Kim Kardashian in 2012 was opgezet spel voor media-aandacht

Kim Kardashian staat in nauwe schoentjes nu haar voormalige mediastrateeg Sheeraz Hasan zijn boekje opendoet in de documentaire ‘The Kardashians: Billion Dollar Dynasty’. Hij bespreekt het incident uit 2012, waarbij Kim tijdens het lanceringsevent van haar parfum in Hollywood, plots werd bekogeld met bloem. Ze werd al snel naar een privékamer begeleid om te bekomen van de ‘bloembom’ en zich terug schoon te maken. “Dit is waarschijnlijk het raarste en meest onverwachte wat me ooit is overkomen", reageerde de realityster achteraf tegen ‘E! News’. Ze kon er nadien wel om lachen. “Ik zei nog tegen mijn visagist dat ik meer poeder op mijn gezicht wilde.” De vrouw in kwestie werd vastgehouden door de politie, maar Kim besloot om geen aangifte te doen. Geruchten gingen de ronde dat de ‘aanval’ een statement was van dierenrechtenorganiastie PETA, omdat Kim niet vies is van het dragen van bont.